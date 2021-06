Vom Corona-Regime zum Klima-Regime scheitern die Zeitgeistfunktionäre an ihrer Hybris

Tausende deutsche Urlauber verließen fluchtartig Portugal, meldeten die Medien. Das Robert-Koch-Institut hatte das Land als „Virusvariantengebiet“ eingestuft. Rückkehrer müssen zwei Wochen in Quarantäne, ohne sich „freitesten“ zu dürfen – auch die geimpft oder genesen sind. Die Urlauber flüchten nicht vor der „Delta-Variante“ von Covid, sondern vor der Coronapolitik der Politallianz des deutschen Parteienstaats.

Laut Portugals Gesundheitsbehörde DGS stieg die Sieben-Tages-Inzidenz auf mehr als 80 Fälle pro 100.000 Einwohner. In vielen Ländern liegt diese Propagandazahl viel höher und niemand verjagt seine Urlauber nachhause. Der natürliche Umgang mit einer Krankheit ist die bestmögliche Behandlung der Erkrankten, nicht die Kasernierung der Gesunden.

Inzidenz, so las ich in Fachtiteln, beschreibt in der medizinischen Statistik die Häufigkeit von Neuerkrankungen, die Anzahl neu aufgetretener Krankheitsfälle innerhalb einer definierten Population in einem bestimmten Zeitraum.

Die vom RKI ebenso willig wie unverantwortlich genährte Regierungspropaganda setzt die Zahl der „positiv Getesteten“ mit der „Anzahl neu aufgetretener Krankheitsfälle“ gleich. Die Propagandazahl der neuen „Coronafälle“ lässt sich bei dieser Vorgehensweise mit der Zahl der Tests beliebig rauf und runter regeln.

Da passt der Satz des abtretenden Chefs der AGES, des österreichischen RKI, Franz Allerberger, zugespitzt von mir: ohne Tests keine Corona-Pandemie.

In diesen Zeiten muss ich hinzufügen, dass ich nicht daran zweifle, dass sich ein neues Virus den vielen Viren hinzugesellt hat, die es schon lange gibt. Mir ist ganz im Gegenteil zu dem, was die deutsche Bundeskanzlerin verkündet, klar, dass dieses Virus bleiben wird wie andere Viren und andersartige Krankheitserreger auch.

Was Frau Merkel hier sagt, ist zwar Unsinn, fügt sich aber nahtlos ein in die von ihr von den Apologeten des Zeitgeists übernommene Hybris der unbegrenzten politischen Steuerbarkeit von Mensch und Natur – oder besser Natur und Mensch.

Mehrfach, zuletzt bei G 7 am 19. Februar sagte Frau Merkel: „Die Pandemie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind.“ Das ist sachlich doppelter Unsinn und machtpolitisch leicht durchschaubar. Erstens lässt sich kein Virus „besiegen“. Zweitens können nie alle Menschen auf der Welt geimpft sein.

Aber mit diesem Anspruch lässt sich propagandistisch nahtlos vom Lockdown-Regime Corona zum Lockdown-Regime Klima übergehen. Mit einem solchen, so denken die Zeitgeistfunktionäre, lassen sich auch die diversen UN-Pakte zur weltweiten Steuerung der Migration ebenso verwirklichen wie die Lenkbarkeit der Menschen in Lebensweise, Sozialverhalten und Moral.

Doch da haben sich die Zeitgeistfunktionäre getäuscht. Nicht sie werden die Natur zur „richtigen“ Temperatur steuern durch Erschaffung eines neuen Menschen, sondern die Natur selbst und die Natur des Menschen wird die Zeitgeistler in ihre Schranken weisen: den ewigen Gesetzen des Lebens folgend wie schon immer. Die Zeitgeistler von heute können das wie die von gestern und vorgestern nicht begreifen, weil Natur nicht im hektischen Zeittakt des hier und heute schlägt, sondern ihren Weg ruhig und unbeirrt fortsetzt. Von ihr lernen, wie Veränderungen Neues ermöglichen, mit ihren Veränderungen klug umgehen, sie nutzen, ihr Lösungen ablauschen, beherrschten unsere Vorfahren lange. Es ist Zeit, von der Anmaßung wieder zu lassen, der Mensch könne die Natur beherrschen oder gar steuern.