Blackbox KW 20 – Unsere Verschwörungstheorie gib uns heute …

Bei der Besichtigung der leeren Betten in einer von der sozialistischen Regierung Berlins eilends errichteten „Corona-Notfall-Klinik“ (eigentlich eine Messehalle, in die zwischen Stellwände Betten geschoben wurden) verlangte der Genosse Präsident Frank-Walter streng, „dass nicht diejenigen die Debatte bestimmen, die mit realitätsfremden Thesen an die Öffentlichkeit treten“, sondern dass wir uns „weiter an Tatsachen und Fakten orientieren“.

Das ist selbst für Parteigenossen leichter gesagt als getan. Oberregierungsrat Stephan Kohn (SPD) aus dem Innenministerium diagnostiziert einen Corona-„Fehlalarm“, während SPD-Gesundheitsapostel Karl Lauterbach mit Maske, Trillerpfeife und Schutzhelm das Aufsuchen von Schutzräumen anordnet. Der SPD-Parteiführung ist es ziemlich wurscht, ob mit Maske oder ohne, Hauptsache die Reichen leisten eine Sonderabgabe.

♦ Auch auf den Staatsfunk ist kein Verlass. Für den Bayerischen Rundfunk war die Panikmache – bevor sie Staatsräson wurde – das Werk von Rechtsextremen: Wer behauptet, das Coronavirus sei so gefährlich, dass Grenzen geschlossen, der Verkehr eingeschränkt und manche Berufe eingestellt werden müssen, sei „ein rechter Verschwörungstheoretiker“. Nun stehen die Räder still aufgrund von Infektionsschätzungen mit der Verlässlichkeit eines Vier-Wochen-Wetterberichts.

♦ Nicht einmal in den Armen der Mutter Kirche findet der Verwirrte Trost und Zuversicht, denn auch aus Rom warnen Kardinäle, es gebe „Kräfte, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen – zur Schaffung einer Weltregierung“.



♦ Da platzt nun sogar dem duldsamen Deutschen langsam der Kragen. Zeit hat er nun genug (Kurzarbeit, arbeitslos) und er versammelt sich in großer Zahl auf öffentlichen Plätzen und lauscht einer „rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Mischpoke“, wie die Kölner Oberbürgermeisterin Hirnriette Rekers urteilte. Derart hat sie sich nicht mal bei den Kölner Silvester-Grabsch-und-Tatsch-Orgien entrüstet.

♦ Zwischen Merkel und ihrer Pressegefolgschaft gilt der Mindestabstand natürlich nicht, da passt kein Blatt Papier zwischen die Journos und ihre geliebte Führerin. Kaum hatte Merkel gesagt „Lassen Sie uns mutig und wachsam sein“, werden überall im Land mutig und wachsam Abweichler aufgespürt. Der seit einem Doppelnamen-Witz mehr oder weniger auf einem Campingplatz abgestellte Bernd Stelter durfte sich rehabilitieren, indem er empört sagte, er könne „nicht verstehen, was Til Schweiger und Xavier Naidoo für einen Mist erzählen“. Die Rostocker SPD hat sofort ein Auftrittsverbot für den Sänger Xavier Naidoo gefordert.

♦ Und noch eine Verschwörungstheorie: Die Regierung soll eine Werbeagentur damit beauftragt haben, den Leuten eine Corona-App schmackhaft zu machen, die es noch gar nicht gibt. Unser Correctiv: So blöd sind die nun auch nicht.

♦ Ja, was stimmt denn nun, herrje! Ist es gesichert, dass Corona gefährlicher und tödlicher als eine Grippe ist? Hier haben wir für den verehrten Leser eine ganz klare Antwort: Sicher im Leben sind nur die Steuern und der Tod (bei den Linksparteien muss es heißen die Steuererhöhungen und der Tod). Und so verhält es sich auch bei Corona. Weil Kassenwart Scholz pleite ist – er verkündet schon mal das größte Steuerloch aller Zeiten – und er im Juni noch ein großes Konjunkturprogramm auflegen will, werden schon bald die Steuern erhöht. Selbst Merkel hat das in einer für sie ungewöhnlichen Deutlichkeit auf Anfrage der AfD bestätigt: „Stand heute sind keinerlei Erhöhung von Steuern und Abgaben geplant.“

♦ Was macht die Gerechtigkeitspartei SPD mit einer ehemaligen Führungskraft, die die Wissenschaft mit einer Arbeit über „Die Funktion von Katastrophen im Serien-Liebesroman“ bereicherte? Dschungel-Camp? Bloß nicht, wenn die sich da nachts mal verplaudert! Nein, die Partei hat auch für Andrea Nahles etwas Passenderes gefunden. Sie soll jetzt Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation werden. Allen Gerechtigkeitsleugnern schreibt ein Genosse vom SPD-Netzwerk RND ins Verschwörungsstammbuch: „Zynisch könnte man sagen, dass die SPD eine ihrer ehemaligen Spitzenkräfte nun bei einem Versorgungsamt versorgt.“ Aaaber! Die Genossin Nahles ist a) „überqualifiziert für den Posten“, b) sehr genügsam „mit einem Job unter ihrem Niveau zufrieden“, und außerdem schont sie das Klima, weil „sie die Strecke zwischen ihrem Wohnort … und der neuen Dienststätte in einer guten Stunde mit dem Auto zurücklegen kann“.

♦ Überhaupt soll das Volk, der große Lümmel, mal ganz still sein! Wer hält denn hier den ganzen Laden am Laufen? Das ist doch die SPD! Das hat die Parteivorsitzende Saskia Esken ganz deutlich einem Meckerkloß gezwitschert, der sich erfrechte, der „sehr geehrten Frau Sesken“ zu schreiben, dass er im Einzelhandel arbeite und damit „einen Teil ihrer Diäten“ finanziere. „Und ich zahle daraus nicht nur Steuern, ich kaufe davon auch jeden Tag ein. Wer finanziert jetzt wen?“ Bleibt nur noch die Frage, welchen adäquaten Posten die SPD wohl später für die dermaßen volkswirtschaftlich bewanderte Genossin Saskia finden wird …

♦ Tolle Beförderungen gibt es auch bei der CDU. Der merkeltreue Stephan Harbarth wurde nun Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts. Harbarth bewies bei der Debatte über den teuflischen Migrationspakt 2018, dass er nicht nur Jurist, sondern auch sonst von überragendem Verstande ist. Außerdem ist er so biegsam, dass er jeden Limbo schafft. Zuletzt fiel er auf, als er für den „Soros-Pakt“ mit dem Argument kämpfte: „Wenn es überall schön ist, bleiben die („Flüchtlinge“) auch zu Hause.“ Und bis es so schön ist, darf halt jeder rein.

♦ Der Süddeutschen Zeitung verdanken wir die Meldung über einen Skandal, der die Merkel-Republik bis ins Mark erschüttern müsste. Während sich die gesamte staatliche Verantwortungsgemeinschaft (Lindner) zu einer Mahnwache für die Opfer vom Breitscheidplatz, nein, falsch, von Hanau zusammenfand, feierten über 100 Bundestagsmitarbeiter eine Karnevalsparty! Polonäse während Frank-Walter und Claudia Roth eine Menschenkette bilden? Und das, obwohl der Attentäter doch von höchster Stelle sofort zum Neonazi und AfD-Sympathisanten ernannt wurde!

Zunächst hatten wir Eva „Juchhuu“ Högl unter Teilnahme-Verdacht, aber die SPD sagte sofort, von ihrer Partei habe niemand mitgefeiert. Die SPD habe sowieso nichts zu feiern. Und was ist mit den anderen Parteien? Hoffentlich bleibt die SüZ da dran!

♦ Wie heißt der Berliner? Richtig, Mohamed. Und nicht Emil. Deshalb soll nun Kästner umgeschrieben werden als Mohamed und die Detektive.

♦ Der Söder Markus fordert Soli-Abschaffung und Steuersenkungen. Wahrscheinlich nur, um von seinem Parteifreund Scheuer Andi abzulenken, der gerade noch gestoppt werden konnte, bevor er alle Führerscheine in Deutschland beschlagnahmt. So langsam sollte mal jemand eine Akte Scheuer anlegen …

♦ Wieder einmal wird eine gravierende Störung im tschechischen Atomkraftwerk Temelin gemeldet. Leider sind da unsere Grünen nicht zuständig. Die haben dafür ersatzweise das AKW Philippsburg, eines der sichersten Kraftwerke der Welt abgerissen.

♦ Zuerst dachten wir, die wollen uns nur bange machen. „Deutschland nicht mehr beliebtestes Asylland der EU“! Aber dann waren wir beruhigt. Durch die Südamerikaner, die nach Spanien kommen, ist die Statistik etwas verzerrt. Die Fachkräfte aus Afghanistan und Afrika kommen weiterhin zu uns.

Lesen Sie Stephan Paetow auch auf

https://www.spaet-nachrichten.de/