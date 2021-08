Kurz und Mückstein, Österreich schlagen Merkel und Spahn bei der Halbwertzeit ihrer Aussagen

Als Mückstein am 23. Juni sagte, »Zugang nur für Geimpfte gesetzlich nicht möglich«, war klar, da findet sich schon ein Weg am Gesetz vorbei. Von »Mückstein gegen strengere Regeln für Ungeimpfte» am 16. August über »Beschränkungen für Ungeimpfte für Mückstein „denkbar“» am 17. August bis »1G: Mückstein und Kurz kündigen strengere Regeln für Ungeimpfte an« am 21. August – WOW und Donnerwetter: Mein lieber, mein Vater, mit diesem Tempo unterbieten Kurz und Mückstein in Österreich alles, was Merkel und Spahn in Deutschland bisher an Halbwertzeit ihrer modernen Ausgaben des berühmten Spruches hingelegt haben: Niemand hat vor eine Mauer zu bauen.

Nun bin ich nur noch neugierig, wie lange respektive kurz es dauern wird, bis sie ihren blauäugigen Untertanen mitteilen, dass sie ohne Boosterung alle sechs Monate am Leben der Gesellschaft außerhalb ihrer vier Wände ohne Besuchserlaubnis nicht teilnehmen dürfen. Und bitte verschont uns mit dem nächsten Nicht-Mauer-bauen-Spruch, dass ihr das gar nicht vorhabt.