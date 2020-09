Antwort auf Anfrage der Linken: Kaum Rechtsextreme auf Corona-Demonstrationen

Wenn es einen Preis für die irreführende Nachricht des Monats gäbe, wäre diese von der Welt ein aussichtsreicher Anwärter: „Über 90 Corona-Kundgebungen von Rechtsextremisten dominiert.“ Eine solche Nachricht hat natürlich Sprengkraft und Wirkmacht, dann nämlich, wenn der geneigte Leser daraus ableitet: Oh, tatsächlich sind die Kritiker der Corona-Maßnahmen der Regierung überwiegend Rechtsextreme und auch vermeintlich nicht rechtsextreme Kundgebungen sind potentiell von Rechtsextremisten unterwandert.

Also schauen wir mal, wie Welt darauf kommt. Nein, kommt die Zeitung gar nicht selbst, hat sie von der Deutschen Presse Agentur (dpa) übernommen. Die wiederum haben ihre Nachricht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Partei Die Linke.

Warum die Welt sich dort bedienen muss, so wie TE sich jetzt bei der Welt bedient? Weil diese Antworten auf kleine Anfragen dem Fragesteller zunächst für eine Woche exklusiv und unveröffentlicht zur Verfügung stehen. Und weil die Fraktionen im Bundestag von der Linken bis zur AfD diesen einwöchigen Vorsprung nicht etwa – der Idee dieser Wochenfrist nach – dazu nutzen, sich mit der Antwort vertraut zu machen und auseinanderzusetzen, sondern daraus ein System der exklusiven Vorabzustellung an Medien ihrer Wahl machen, mutmaßlich um die Berichterstattung in ihrem Sinne zu beeinflussen.

Was die Linkspartei da allerdings bei dpa will und nicht bei der Taz oder Jungle World, ist eine interessante Frage. Denn wenn es nur um eine breite Streuung ginge, hätte man es auch gleich für alle Medien freigeben können. Möglicherweise hoffte man so, dass die Presseagentur diese Exklusivität zum Anlass nimmt, genauer hinzuschauen, was da unverhofft ins Haus geflattert ist und die Nachricht nicht etwa links liegen lässt.

Nun aber dazu, was die Welt via dpa via Linkspartei via Antwort der Bundesregierung aus eben dieser Antwort gemacht hat: „Über 90 Corona-Kundgebungen von Rechtsextremisten dominiert.“ Das muss ja unfassbar viel sein. Unfassbar böse, unfassbar gefährlich für Deutschland. Unfassbar sägend auch an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung?

Pustekuchen. Und um deutlich zu machen, warum: zunächst mal eine Zahl angemeldeter Demonstrationen alleine für Berlin für den 29. August 2020. An diesem Tag waren es über 5.000 (in Worten: fünftausend) angemeldete Demonstrationen. Und was die Welt da via dpa und Linkspartei erzählt, bezieht sich auf das gesamte Bundesgebiet und obendrein auf einen Zeitraum beginnend Ende April 2020.

Nun könnte man denken: Gut: 90 mal 10.000 Teilnehmer sind fast eine Million Rechtsextreme. Schock! Und verglichen mit den Zahlen der Querdenker-Demo aus der Mitte der Gesellschaft also zehn mal so viele, würde man hier von 90.000 Teilnehmern ausgehen.

Oder sagen wir einmal, es waren nicht 10.000 pro Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstration, sondern lediglich 500. Dann kämen wir immer noch auf 45.000 Rechtsextreme. Also mehr noch, als die Polizei offiziell der Querdenker-Demo am 29. August 2020 an Teilnehmern zugestanden hat. Auch das noch eine große Gefahr?

Nein, im Gegenteil: ein großer Witz und eine Nachricht via Linkspartei über dpa in die Welt, die einem Schaumkuss in der Mikrowelle ähnelt: Erst bläht er sich furchtbar auf, dann platzt er gewaltig und fällt letztlich ganz jämmerlich in sich zusammen.

Denn wörtlich heißt es da bei der Welt am Ende über diese 90 von Rechtsextremen dominierten Demos, diese wären „oftmals nur von einigen Dutzend Teilnehmern“ besucht gewesen. Also wohl eher 90 x 35. Und das sind immerhin noch 3.150 Teilnehmer von denen die Mehrheit Rechtsextreme sein sollen, also vielleicht 2.000 ab April im gesamten Bundesgebiet? Und das, während alleine in Berlin an einem Tag annähernd hunderttausend Corona-Maßnahmen-Gegner mit vorwiegend bürgerlichem Hintergrund protestierten?

Was will die Welt mit der Überschrift: „Über 90 Corona-Kundgebungen von Rechtsextremisten dominiert.“ dann aber eigentlich bezwecken? Es wird nicht lauterer, je länger man sich damit beschäftigt.

Nein, die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Fraktion der Linkspartei, gibt keinen Anlass, zu behaupten, wir hätten ein Problem mit Rechtsextremen auf Anti-Corona-Maßnahmen-Demos. Das exakte Gegenteil ist der Fall. Aber warum schreibt die Welt es dann nicht einfach so hin oder lässt es ganz?

Und tatsächlich ist alles noch viel grotesker, denn die Welt hat hier über die dpa eine Anfrage aus dem Büro der Linke-Abgeordneten Ulla Jelpke nicht nur nicht hinterfragt im Sinne der Antwort der Bundesregierung. Die Welt hat sogar die maximal verdrehte und mehr als eigenwillige Interpretation der Fragenstellerin mit veröffentlicht, als wäre diese gar Teil der Antwort der Bundesregierung.

Die Bundesregierung antwortet, was Jelpke nicht hören will, die Abgeordnete verzerrt die Antwort ins Gegenteil und die Welt beziehungsweise die dpa veröffentlichen es folgsam. Also darf Jelpke für die Welt kommentieren, was die Antwort der Bundesregierung zu bedeuten hätte. Dpa und Welt haben gehandelt, als wäre man die Pressestelle der Linkspartei bzw. des Büros Ulla Jelpke. Ein journalistischer Offenbarungseid, weil die Nachricht viel eher hätte lauten müssen: Bundesregierung bestätigt: kaum Rechtsextreme auf Anti-Corona-Maßnahmen-Demos.