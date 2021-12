Wie lange denn eigentlich noch?

TE engagiert sich seit Längerem intensiv in der Ausbildung von jungen Autoren und Journalisten, deren Beiträge Sie regelmäßig bei uns lesen können. Wir gehören damit zu den Magazinen mit den jüngsten Autoren in Deutschland. In Zusammenarbeit mit dem Jugendmagazin Apollo News finden regelmäßig Seminare statt. Die Förderung des journalistischen Nachwuchses ist uns ein Herzensanliegen. Am letzten Samstag wurde die ganze Online-Seite von TE für einen Tag nur von jungen Autoren gestaltet.

Von unseren jüngsten Nachwuchskünstlern – manche sind erst 15 Jahre alt – ist gerade eine neue Strecke zum ewigen Lockdown erschienen. In 9 Artikeln geht es um das Leid einer Generation, das bis heute nicht ernst genommen wird.

Hier.