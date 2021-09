Am Sonntag einschalten: TE-Livesendung zur Bundestagswahl im Netz und im TV

Es wird der wichtigste Wahlabend seit langem: Am Sonntag wird nicht nur der nächste Bundestag gewählt – zwei weitere Landtagswahlen und der Enteignungsvolksentscheid in Berlin stehen ebenfalls an. Es ist eine Richtungsentscheidung: Welche Parteien und welche Kandidaten führen das Land durch oder am besten aus der schwersten Krise seit Jahrzehnten? Welche Regierungen sind möglich? Wer wird wie Kanzler? Welche Ursache haben die Ergebnisse? Wie geht es weiter in Sachen Impfzwang, Inflation, Industriepolitik, Meinungsfreiheit, Migration & Co.?

Wir finden: Dieser wichtige Abend kann unmöglich in den Händen des ÖRR bleiben. Daher möchten wir unseren Lesern eine echte Alternative bieten: TE wird am kommenden Sonntag eine Live-Sendung produzieren, die hier auf der Seite, auf YouTube und auf TV.Berlin ausgestrahlt wird.

Wir senden den ganzen Abend über aus unserem Studio Nachrichten, Analysen und Debatten, auf zwei TE-Wahlpartys werden hochkarätige Politiker und Publizisten ihre Sicht auf die Wahl darlegen. Live dabei sein werden u.a.: INSA-Chef Hermann Binkert, Hans-Georg Maaßen, Thilo Sarrazin, Arnold Vaatz, Antje Hermenau und zahlreiche weitere.

Wir starten um 17:30 Uhr, schalten Sie einfach hier auf der Seite oder via YouTube ein – kostenlos und unkompliziert. Wir freuen uns auf Sie!