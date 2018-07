Vom Bauerntheater CSU/CDU zur GroKo-Stuhlpolonaise SPD/Union

Kanzlerin bei der Generaldebatte zum Haushalt 2018 im Bundestag: „Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt.“

Wahrheit und Klarheit kommen manchmal ganz unabsichtlich zu Tage und enthüllen dann wie hier verblüffend ehrlich die wahren Absichten – genaues Hinschauen und Hinhören vorausgesetzt; M. sagt:

„Alle Arten der Migration” (merke, es gibt nicht nur Flüchtlinge) sollen nicht begrenzt, sondern geordnet werden. Recht und Ordnung sollen nicht durchgesetzt werden, sondern die Bürger sollen den Eindruck haben, dass dies geschähe.

Fake-politics muss wohl auch genannt werden, was sich nach dem Bauerntheater CSU/CDU, das weitergeht, nun parallel beim GroKo-Stuhlpolonaise SPD/Union fortsetzt.

Kaum hatte M. ihren angeblich erbitterten Widerstand gegen Transitzentren aufgegeben oder zumindest so getan als ob, meldete ihre KKK, dass diese Zentren schon immer notwendig waren:

Da fragt sich doch, weshalb M. nicht schon längst mit Kanzler Kurz ein Abkommen schloss, worüber sie mit ihm in Brüssel und Berlin sprach, denn von dort ertönt:

Welches Spiel die CSU trieb, ahnt man hier:

Wer nun noch nicht genügend verwirrt ist, dem kann geholfen werden:

Ja, die Nächte haben es immer in sich, da sind alle Katzen grau. Und der nächste Robin Alexander (RA für weitere Folgen) – fast bin ich geneigt, die Abfolge Robinsonade zu nennen – , lautet:

Nun kommt also über den Titel Außenminister die SPD zusätzlich ins Spiel zur Rolle im Koalitionsausschuss, das ihr da wie dort nicht gefallen kann, dem sie aber nicht entrinnen wird, zumal RA anschließt (wirklich blöd auch, dass alles mit allem zusammenhängt):

Im Bauerntheater CSU/CDU robbten sich M., S. und so weiter an eine andere Migrations-Richtung, wirklich?, nein wohl eher Darstellung heran, und nun ist die SPD bei der Begriffe-Stuhlpolonaise dran:

Florian Neuhann beobachtet genau:

Und so langsam schließt sich die neue Darstellungsfront der Fortsetzung der alten Politik in der GroKo Amtszeit-verlängernd, worum es ja immer nur ging:

Einmal CSU/BMI:

Und dann noch mal M. herself:

Also bis diese Verlängerung der Verlängerung …. im Endspiel zu Ende geht, ist auch diese Woche vorbei. Und dann nichts wie auf in die nächste. Ginge es nicht um so ein ernstes Thema wie die illegale und unkontrollierte Einwanderung, wäre es nur zum Lachen. Der politmediale Komplex hält die Leute für dumm. Dumm aus der Wäsche werden sie schauen, wenn sich diese Annahme das nächste mal als falsch herausstellt. Auch diese Lehre geht in die Verlängerung. Die Lawine rollt.