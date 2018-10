Statt nur Grün gleich Schwarzgrün pushen

Bei ausgefallenen Umfragziffern war Manfred Güllner mit seinem Institut Forsa noch nie zimperlich. Dass er ein Trendbarometer für die Fernsehsender RTL und n-tv macht, passt in deren Wettbewerb mit ARD, ZDF und anderen Medien. Zum Wahltag in Bayern ein neues Orakel auf den Schirm zu werfen, unterstreicht das Bild von demoskopischen Ergebnissen als Medienspektakel. Seriösen Meinungsforschern sträuben sich die Nackenhaare. Aber das Geschäft machen andere.

Wo Forsa RTL und n-tv füttert, tut es der Emnid-Sonntagstrend für die BamS – mit ähnlichen Ziffern, aber eben nicht dem Sonntagszuckerl „Schwarzgrün vor Mehrheit”, Güllner übt das aber auch schon lange.

Die Union runter auf 26 Prozentpunkte ist der Emnid-Knüller. Die Grünen rauf auf 19 Prozentpunkte – plus 28 Union gibt 47 für Schwarzgrün die Forsa-Rakete (Quelle Tabelle wahlrecht.de).

Dass die Fehlermargen plus minus zwei oder drei die ganzen schönen Gags in Luftballons verwandeln, bleibt bei solchen Zurschaustellungen außen vor. Klar, wer will sich schon die Pointen klauen lassen von irgendwelchen Sachgesichtspunkten traurig ernster Zeitgenossen.

Ob sich die Journalisten der Medienmehrheit noch daran erinnern, wie sie unisono von jetzt auf gleich den 100%Schulz-Zug befeuerten? WC, wohl kaum. Nun also den Grünen-Volkspartei-Zug. Wobei hier mehr drin steckt, als den meisten in der Zunft bewusst sein dürfte. Die größeren Teile aller Bundestagsparteien ohne AfD könnten fusionieren, ohne sich politisch groß verbiegen zu müssen.

Wahlwette Bayern:

Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Ihre Wetten nehmen wir ab sofort entgegen.

Annahmeschluss ist der Wahlsonntag (14.10.2018 ) um 16:30 Uhr. Das Wettergebnis wird am Wahlsonntag um 17.45 Uhr veröffentlicht.

Auf die Gewinner wartet:

1. Platz: eine Flasche Champagner von Tante Mizzi

2. Platz: zwei Bücher aus dem Shop nach Wahl

3. Platz: ein Buch aus dem Shop nach Wahl

Zur Abstimmung: