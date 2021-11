Söder glaubt, „dass wir am Ende um eine allgemeine Impfpflicht nicht herumkommen werden“

Nachdem die Ampel-Parteien im Bundestag am Donnerstag die Basis für neue länderspezifische Lockdown-Maßnahmen legten, reißen die Ministerpräsidenten die Initiative an sich. Beim Bund-Länder-Gipfel wurde zunächst eine flächendeckende 2G-Regel ab einer Hospitalisierungsinzidenz von drei im jeweiligen Bundesland beschlossen. In Bayern ist dieser Wert längst überschritten – Ministerpräsident Söder kündigte daraufhin einen Lockdown für Ungeimpfte inklusive Kontaktbeschränkungen an. Alle Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, alle Clubs, Diskotheken und Bars geschlossen, ab 22 Uhr gilt eine Sperrstunde.

In Regionen mit einer Inzidenz über 1000 gilt künftig auch wieder ein allgemeiner Lockdown: „Hier muss alles geschlossen werden“, so Söder.

Am heutigen Abend will auch Sachsens Ministerpräsident Michel Kretschmer ein neues Maßnahmenpaket verkünden. Es wird laut Bild erwartet: Lockdown mit massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens für alle Bürger – egal ob geimpft oder ungeimpft. Sachsens beliebte Weihnachtsmärkte werden wohl auch abgesagt.

In der Ministerpräsidentenrunde wurde ebenfalls eine Impfpflicht für medizinisches Personal in Krankenhäuser sowie für die Altenpflege empfohlen – das kann allerdings nur der Bund beschließen. Söder geht das langfristig noch nicht weit genug, er mahnte, dass das Land kommendes Jahr wieder genau an der Stelle stehen könnte, wie heute: „Ich glaube, dass wir am Ende um eine allgemeine Impfpflicht nicht herumkommen werden“