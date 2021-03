Die Merkel-Söder-und-so-weiter-Maßnahmen: Ankündigungen, überholt, bevor durchgeführt

Nun fehlt nur noch, dass die beim Krämertreffen der Herrschenden in Bund und Ländern als Feilschgrafik gezeigte Übersicht digitalisiert und im täglichen, stündlichen update der Pflicht-App aller Bevölkerungsmitglieder zeigt, was wer im Moment nicht darf. Was er darf? Na, was übrig bleibt.

Also Leute, im Ernst. Glaubt die Mandarinenschar der Merkel-Söder-und-so-weiter auch nur, dass ihre Eunuchen das überhaupt anwenden können, was sie da auf dem Basar des persönlichen Karriere-Kampfes untereinander ausfeilschten? Oder glaubt sie womöglich auch noch, dass ihr das jemand abnimmt, wo das doch schon keiner verstehen kann?

Oder ist es nicht vielmehr so, dass solche Fragen viel zu normal sind, als dass sie sich den Angehörigen der Classe Politique überhaupt noch stellen könnten. Da leben jene, die in den USA Taker genannt werden, ein Wort, das sie selbsterklärend von Maker unterscheidet, hierzulande an jenen vorbei, von denen sie leben, den Nettosteuerzahlern. Wenn die Taker den Ausfall des von den Nettosteuerzahlern Erwirtschafteteten wg. staatlichen Erwerbsverbots durch Lockdown nicht mehr durch Gelddrucken ersetzen können, schlägt die Stunde der Wahrheit. Diese Stunde ist nah. Auch wenn Merkel-Söder-und-so-weiter das nicht sehen können oder wollen.

p.s.: Daran ändert auch nichts, dass im Moment die Söder-und-so-weiter ihre Merkel kritisieren, das kann morgen schon wieder in Treueschwüre und Forderungen nach neuen Verbotsorgien umschlagen.