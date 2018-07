Der Zugewanderte gegen Merkel

Der Unternehmer Paul Guloglou lebt seit über 40 Jahren in Deutschland. An seinem Firmengebäude hängt ein Transparent: „Merkel muss weg“. Die Thüringer Allgemeine schreibt über ihn:

«Guloglou sieht sich als europäischen Patrioten: Er hadert mit Merkel, weil sie nachhaltig Europa gespalten habe, und bislang ihre Flüchtlingspolitik nicht kontrollieren könne. Wer vor Krieg fliehe, solle Asyl bekommen. Das ist human. Das Gros der Flüchtlinge aus den arabischen Ländern seien aber Wirtschaftsflüchtlinge. „Ich weiß, was Flucht bedeutet.“»

«„Irgendwann und irgendwie muss die Zeit reif sein für eine neue Partei. Rechts von der Linken, ich meine damit die Linke, Grüne, SPD und CDU. Mit CSUlern, ohne die Schwester nachzuplappern, und mit AfDlern ohne Höcke, Gauland und derengleichen, die Müll im Kopf haben und das auch sagen“, schrieb Paul Guloglou vor wenigen Wochen auf Facebook.»

Der als Sohn armenisch-griechischer Eltern in Aleppo geborene Unternehmer ist schon lange und von Anfang an in Deutschland angekommen. Sein griechischer Pass hindert ihn nicht daran. Von seinem Einsatz für seine neue Heimat können viele lernen, die sich seit Generationen zu den Deutschen zählen dürfen.

Paul Guloglou hat viel Gesellschaft. Die Rücktrittsforderer kommen aus allen Richtungen – bis über den großen Teich.