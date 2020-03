Corona-Update zum Morgen des 31.März: Maskenpflicht und Notstandsgesetze

Im Vergleich der Fallzahlen pro hunderttausend Einwohner, überholte Spanien Italien am 28. März. In Spanien sind nun fast 170 Menschen pro Hunderttausend als Corona infiziert gemeldet. In Italien sind es gut 160 / HT. In Deutschland sind hingegen 74,7 Menschen / HT als infiziert gemeldet. Gestern waren es noch 70,4 Fälle / HT.

Im Ländervergleich konnte Bayern im Vergleich der schlimmsten Zahlen beinahe mit Baden-Württemberg aufschließen. Dort sind nun 110,4 beziehungsweise 110,7 Menschen pro Hunderttausend als infiziert gemeldet. Hamburg fürt die Statistik weiterhin mit 120,2 Fällen an, Mecklenburg Vorpommern bildet mit 22,7 Fällen / HT das Schlusslicht.

Insgesamt sind in Deutschland laut Länderinformationen 62.255 Menschen als infiziert gemeldet (Stand 19:30). Das ist ein Anstieg um 3.616 Fälle seit gestern, als noch 58.639 Fälle gemeldet wurden. Die Johns Hopkins Univerität meldet 66.125 Fälle (Stand: 23:00).

Es sind mittlerweile 553 Menschen mit Corona in Deutschland verstorben. Das entspricht 0,89% der Infizierten. Gestern waren es noch 456, beziehungsweise 0,78% der Infizierten.

Jena ist die erste deutsche Stadt, die eine Maskenpflicht einführt. Sollten Einwohner keine Masken haben, sollen sie selber welche improvisieren. Die Erfahrung der letzten Wochen zeigt: Auf den Vorstoß der Stadt werden bald Länder folgen; wahrscheinlich Bayern zuerst und Berlin zuletzt. So war es schon mit Ladenschließungen, Ausgangssperren (die abwiegelnd „Kontaktverbote“ oder „Ausgangsbegrenzungen“ genannt werden) anderen Regelungen. In Österreich gibt eine Maskenpflicht; dort wird der Schutz über Supermärkte verteilt – kostenfrei. Österreich hat, was Deutschland nicht kann: einfache Schutzvorkehrungen; dafür bemüht sich die deutsche Gesundheitspolitik um wortreiche Erklärungen, dass sie nutzlos wären. Sie schützen angeblich nur das Gegenüber, nicht den Träger. Logische Antwort: Wenn alle Masken tragen sind alle geschützt.

In Ungarn wird mit Corona-Notstandsgesetzen die Demokratie ausgehebelt: Ministerpräsident Viktor Orbán kann nun per Dekret regieren, das Parlament darf nicht mehr abstimmen und Wahlen finden erst wieder statt wenn der Notstand für vorbei erklärt wird. Wann der Notstand zuende ist, darüber entscheidet Orbán selbst. Dazu kommen Gefängnisstrafen für „Fake News“ zum Thema Corona, doch die Erfahrung zeigt, dass solche Gesetze schnell zum Knebel für andere Themen werden. Ob es sich bei diesen Maßnahmen tatsächlich „nur“ um ein zeitweises Aussetzen der demokratischen Institutionen handelt – was schon schlimm genug ist – oder ob Ungarn dreißig Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in eine Diktatur zurück fällt, wird sich in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Frei nach Nietzsche möchte man sagen: „Wenn Du das Notstandsgesetz benutzt, benutzt das Notstandgesetz auch Dich.“ Die demokratischen Institutionen in Ungarn werden dadurch auf lange Sicht jedenfalls nicht gestärkt.

Die Deutsche Welle meldet, dass im Central Park in New York ein Nothospital für Coronafälle errichtet wird. Für die Stadt New York meldet die Johns Hopkins Universität 35.000 aktive Fälle, für den gesamten Bundesstaat New York, der sich bis an die Grenze nach Kanada hochzieht, werden 66.500 Fälle gemeldet. Bei circa 19,44 Millionen Einwohnern ergibt das ungefähr 343 Fälle pro hunderttausend Einwohnern.

Schließlich noch ein Fall aus Essen: von dort meldet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, dass unbekannte in einen Keller eingebrochen sind um Klopapier sowie fünf (5) Konservendosen zu klauen. Die Kripo ermittelt. Man merke: kostbare Hygieneartikel müssen sorgfältig gesichert werden. Wir empfehlen dazu den Wertschutztresor Rubin Pro 30, für schnöde 1.795 Euro. Darin sollte ein Monatsvorrat der wertvollen Rollenware gut aufgehoben sein. Bitte beachten Sie allerdings, dass Feuerschutz in diesem Modell eine optionale Sonderausstattung ist.

PS: Immer wieder wird kritisiert, dass die Statistiken wegen unzureichender Tests der Bevölkerung nicht verlässlich seien. Das stimmt. Allerdings gilt: Im Land der Blinden ist der Einäugige König. Die Alternative wäre es, auf eine Beobachtung der Fallzahlen komplett zu verzichten – auch keine gute Idee.