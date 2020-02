CDU und FDP dämmert Schlimmes

Laut SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist sie keine Partei der Mitte mehr : spätestens seit der Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens. Klingbeil: «Die Mitte ist in Hamburg eher Rot-Grün als FDP.» Haben Buschmann und sein Lindner wirklich geglaubt, der Kotau vor Merkel und Ramelow spreche die sündige FDP selig? Warte nur ein Weilchen CDU, Klingbeil und Co. fangen nur beim Schwächsten an, hören aber erst auf, wenn auch die CDU ganz am Boden liegt.

FDP und CDU fangen an zu merken, dass alles Ranwanzen an Grünrotrot ihnen außer deren Verachtung nichts eingebracht hat. Nichts. Weil ihnen zu dämmern beginnt, dass Politiker, die eigene Leute ausgliedern und weg diffamieren für die Wähler wie Grünrotrot und am Ende auch für Medien und Journalisten nur noch zum Gespött taugen.