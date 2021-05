Baerbocks übersehene 37.000 Euro: Das Elitäre unter den Grünen

37.000 Euro. Diesen Betrag aus den Jahren 2018, 2019 und 2020 musste Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nun dem Bundestag nachmelden.Ganz schön viel Geld, das sie mal so einfach „versehentlich“ nicht gemeldet hat. Dieses „Versehen“ reiht sich in eine länger und länger werdende Reihe von Baerbock-Pannen ein. Es ist bei weitem nicht ihr erster Fauxpas – wir erinnern uns an ihre Behauptung, die Sozialdemokratie sei die Erfinderin der sozialen Marktwirtschaft gewesen – aber vielleicht ihr folgenreichster.

Dabei behauptete Baerbock am 11. Mai auf ihrer Website unter dem Titel „Transparenz“ noch, sie sei ihren Anzeigepflichten gegenüber dem Präsidenten des Deutschen Bundestages entsprechend den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestages vollumfänglich nachgekommen. Zu dem Zeitpunkt hat sie wohl die 37.000 € vergessen – so geht also grüne Glaubwürdigkeit. Nun heißt es, das sei ihr mal so durchgerutscht, Baerbock selber spricht von einem „blöden Versäumnis“. Klar: mal eben 37.000 € vergessen, wem passiert das nicht? Tatsächlich ist dieses „blöde Versäumnis“ das beste Indiz dafür, wie sehr sich Baerbock und die Grünen mit der Mittelschicht identifizieren können – gar nicht.

Der durchschnittliche Deutsche kommt im Monat auf ein Brutto-Einkommen von 3.471€, nach Abzug aller Steuern und Sozialabgaben bleiben ihm 2.706 € Netto. Nebeneinkünfte sind schon ab 450 € steuerpflichtig. Für 37.000 € muss also so mancher ein ganzes Jahr lang arbeiten – für Baerbock sind es Peanuts, die einem eben entfallen können. Auch interessant ist die Zusammensetzung der 37.000 €: Ein Teil davon sind Bonuszahlungen für Ehrenämter und ein Corona-Bonus. So etwas gibt es tatsächlich nur bei den Grünen. Bisher konnte man davon ausgehen, dass jene, die in Berufen arbeiten, die die Krise besonders hart trifft, etwa Krankenpfleger, einen solchen Bonus bekommen, in der Regel um die 1.500 €. Aber auch Baerbock bekam neben dem steuerfreien Ehrenämterbonus einen Corona-Bonus, ebenfalls in Höhe von 1.500 €. Den hätte Baerbock natürlich auch ablehnen können, um sich mit denen solidarisch zeigen zu können, die von der Pandemie wirtschaftlich schwer getroffen wurden.

„Dass ausgerechnet die grünen Kapitalismuskritiker ihren Vorsitzenden Erfolgsprovisionen zahlen, ist grotesk. Wirklich erklärungsbedürftig ist, dass dies dann auch noch vor dem Bundestag bis zur eigenen Kanzlerkandidatur verschleiert wurde“ sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume in Bezug auf Baerbocks Nebeneinkünfte. Doch das Elitäre bei den Grünen hat mittlerweile System. Baerbocks frisierter Lebenslauf ist nur das am besten zu erkennende Beispiel: Tarnten sich frühere linke Intellektuelle noch als einfache Männer des Volkes, liegen die Dinge jetzt andersherum. Heute versucht eine gewöhnlich begabte, durchschnittlich gebildete Frau aus der mittelmäßigsten Stadt Deutschlands – Hannover – sich als Absolventin einer „Eliteuniversität“ zu profilieren.

Programmatisch ist das nicht verwunderlich: „Klimaschutz“ muss man sich leisten können. Das mutwillige Verteuern von Konsumgütern ist der rote Faden im Programm der Grünen – entweder, damit das Klima gerettet wird oder damit der Pöbel bloß wegbleibt von Mallorca, je nachdem. Das alternativ gestartete und spießbürgerlich geendete besser verdienende Milieu aus den Großstädten findet bei den Grünen eine ideale Mischung aus Ablass und eine auf ihr Milieu abgestimmte Gesellschaftsvision. Links ist das sicherlich nicht mehr.

Von Jerome May und Max Roland.