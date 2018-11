Ablösung von Hubertus Knabe: Mit krimineller Energie von links

Aus der Pressemitteilung vom 28.11.2018:

Am vergangenen Sonntag wurde der Direktor der Gedenkstätte Berlin- Hohenschönhausen, Herr Dr. Hubertus Knabe, vom Stiftungsrat mit sofortiger Wirkung abberufen. Am Montag wurde er aus der Gedenkstätte verwiesen, obwohl das Berliner Landgericht ihn am Freitag letzter Woche in einer Einstweiligen Verfügung wieder als Direktor eingesetzt hatte. Hierzu erklärt der Bundestagsabgeordnete Arnold Vaatz MdB: