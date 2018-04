„Was ist bloß aus der SPD meiner Kindertage geworden?“

Der Auftritt der neuen SPD-Familienministerin Franziska Giffey bei Maybrit Illner in der letzten Woche hat mich frustriert zurückgelassen. Es scheint tatsächlich eine innerparteiliche Absprache bei den Sozialdemokraten zu geben, muslimischen Antisemitismus so gut wie möglich totzuschweigen, zu verleugnen oder bestenfalls zu verharmlosen.

Sobald das Thema aufkommt, werden die kleinen muslimischen Antisemiten, die jüdischen Kindern in bundesdeutschen Schulen das Leben zur Hölle machen, als die eigentlichen Opfer stilisiert.

Es ist für den jüdischen Zuschauer kaum zum aushalten, was diese Frau, die nun Ministerin(!) unseres Landes ist, an nichtssagendem Dummbrabbel abgeliefert hat.

Angenehm unaufgeregt, sehr kompetent und glaubwürdig konnte selbst ein so kluger Experte auf dem Gebiet wie Ahmad Mansour diese Dame einfach nicht festnageln.

Entweder sie ist so dumm oder es gehört für eine stramme Parteisoldatin der SPD zur Gesinnung, dass es nicht möglich ist, ohne Umschweife zu muslimischem Antisemitismus Stellung zu beziehen. Die SPD-Politiker scheinen sich darauf geeinigt zu haben, die AfD für jede Form von Rassismus verantwortlich zu machen und setzen weiterhin den letzten Rest ihrer Glaubwürdigkeit aufs Spiel.

Wer sich nur pro Forma für jüdisches Leben in Deutschland einsetzt und in Wirklichkeit die Gefahr, in der sich Juden mittlerweile befinden, verleugnet, der macht sich mitschuldig, der hat kein Recht mit dem Finger auf andere zu zeigen.

Ich hatte wirklich auf eine Erneuerung der SPD gehofft, weil es wichtig ist, eine weitere große demokratische Volkspartei zur Auswahl zu haben.

Aber es scheint dabei zu bleiben, die Sozialdemokraten fokussieren sich auf den muslimischen Wähler, die Minderheit der Juden interessiert sie in Wahrheit herzlich wenig.

Liebe SPD, solange Ihr die Bürger dieses Landes unterschätzt, solange Ihr Werte wie Anstand und Ehrlichkeit missachtet, solange werden Euch die Wähler abstrafen.

Zu Recht!