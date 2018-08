450- oder 460-Euro-Jobs?

Im Jahresdurchschnitt 2017 waren 21.000 Personen aus den Haupt-Asylzugangsländern als Zeitarbeiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gegenüber 2016 hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt (+11.000 bzw. +124 Prozent). Der Anteil der Zeitarbeiter aus diesen Ländern an allen Zeitarbeitern beträgt aktuell gut zwei Prozent (zum Vergleich alle Beschäftigte: 0,5 Prozent).

Halten wir fest. In der Zeitarbeit ist ein starkes Wachstum von Personen aus den acht Asylherkunftsländern festzustellen. Wurden in der Statistik-Tabelle oben festgestellt, dass zwischen Mai 2017 und 2018 für diese Personen insgesamt 88.000 sv-pflichtige Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen wurden, so entfielen dabei auf die Leiharbeiter etwa 23.000.

Wie viele auf 460-Euro-Jobs entfielen, kann nur vermutet werden, da ich keine Statistik gefunden habe (Anmerkung: Im Einleitungstext vom 22.08. wurden irrtümlich beide Gruppen – Leiharbeiter und 460-Euro-Schaffende – zusammengefasst, also Äpfel und Birnen zusammengezählt. Ich bitte um Entschuldigung und danke den aufmerksamen Lesern für den Hinweis).

Aber die rasante Entwicklung lässt schon vermuten, dass es eine wachsende Anzahl von 460-Euro-Jobs gibt. Aufgrund der innenpolitisch angespannten Lage und der auch hier von den Kommentatoren vermittelten Hinweise ist aber davon auszugehen, dass sehr viele KMU von der Einstellung von Migranten – speziell Muslimen – absehen.

Dabei sind die Hauptgründe: Mangelnde Sprachkenntnis, andere Arbeitsethik, andere Wichtung der Sekundärtugenden und der überwiegend extrem niedrige Bildungsstand. Religiöse Aspekte – insbesondere bei Muslimen – ergänzen dieses Spektrum.

Kopftuch oder Vollverschleierung am Arbeitsplatz

Geschlechtertrennung (muslimische Kosmetikerinnen, Friseurinnen, Pflegerinnen lehnen die Behandlung von Männern ab und berufen sich auf den Islam) bzw.

Verweigerung des Handgebens gegenüber dem anderen Geschlecht

Gebet während der Arbeitszeit (ist in der EU nur in DE vom Arbeitgeber in der bezahlten Arbeitszeit zu dulden)

Minderleistung im Ramadan (siehe Gebet)

Die Ablehnung bis hin zur Todesdrohung Ungläubiger, Christen, Homosexueller etc. spalten die Teams und verursachen zusätzliche Kosten

Forderung nach getrennter Speisenzubereitung (getrennt von den Ungläubigen, die unrein sind) spalten die Belegschaft und sind kostenintensiv

Hier zwei Leserkommentare:

„Insgesamt eine sehr anschauliche Darstellung Herr Wolski.

Ich bin nicht mehr im aktiven Berufsleben, halt Ruheständler. Aber zu ihrem Thema habe Ich hier bei TE vor einiger Zeit aus meinem berufsmäßigen Alltag dargelegt,wie ich das bestehende Problem ohne damaliges EUGH-Urteil trotzdem rechtskonform gelöst habe. In meinem Betrieb arbeitete kein Muslim, Sub-Unternehmer habe ich nach der Maßgabe ohne Muslime ausgewählt, und selbst nach meinem Ruhestand wird dort noch genauso verfahren. Ich habe die Arbeitsanweisungen zwecks UVH-Vorschriften ausgegeben und unterschrieben wurden generell nur in Deutsch, die Unternehmer aber darauf hingewiesen, wenn einer der Mitarbeiter des Deutschen nicht mächtig ist in Wort und Schrift, dass er solche Mitarbeiter von unserem Betriebsgelände fernhält, da an fast jeder Ecke Sicherheitshinweise nur in Deutsch hängen.

Das hat wunderbar funktioniert, da ich einmal persönlich einen der vor der Firma wartenden Arbeiter den Text einer „Befahrungsvorschrift“ in Deutsch erläutern lassen wollte, der Mann konnte es nicht, nicht nur weil er Deutsch nicht lesen konnte, nein, der Mann konnte überhaupt nicht lesen.

So etwas spricht sich sehr schnell herum, diese Unternehmer werden kein Angebot mehr einreichen oder nicht berücksichtigt, so einfach geht das.

Wer in Sicherheits-relevanten Einrichtungen arbeiten wollte, der hatte von dieser Klientel sehr schnell niemanden mehr auf der Lohnliste, dazu brauchen die Firmen die Aufträge zu sehr, vor allen in Sicherheits-Bereichen, denn dort wird gutes Geld verdient. (…)“

Anmerkung zum EuGH-Urteil

Der Leser bezieht sich auf das Urteil C-157/15 des EuGH, welches EU-weit dem Unternehmer wieder die unternehmerische Freiheit einräumt für jene Mitarbeiter, die im Sichtkontakt zu Kunden und Lieferanten stehen. Er muss dazu eine Neutralitätsregel in der Firma erlassen die vorsieht, dass jede religiöse, politische und philosophische Aktion, wo Zeichen und Riten praktiziert werden, untersagt wird. Es ist bezeichnend, dass IHK, HWK oder Wirtschaftsverband keine Informationen zu diesem Urteil auf ihren Webseiten haben. Es wird verschwiegen, um Muslime in Arbeit zu bringen. Für den Unternehmer „Learning by doing“ mit 100 % Selbstkostenanteil. Mehr dazu in meinem Ratgeber „Das Kopftuch-Urteil des EuGH und seine Auswirkungen auf die Integration von 6 Mio. Muslimen in Deutschland“.

Hier die 2. Lesermeinung:

„Was sollte die IHK ihren Mitgliedern denn anderes raten, als keinen Muslim einzustellen? Aber das wäre wohl ganz und gar nicht hilfreich bzw. pc. Übrigens,warum sollte ich einem muslimischen Kollegen im Ramadan helfen, ich lehne den Islam ab und möchte mich nicht komplett zum Sklaven dieser Herrenreligion machen lassen, keine Chance?! (…)“

4. Wie viele Muslime leben in Deutschland?

Diese Frage kann – so wie die Frage nach dem Alter und der Identität von Migranten – niemand in Deutschland seriös beantworten. Die letzte Statista Tabelle stammt von 2012. In Österreich, wo der Islam als Religion anerkannt ist, können exakte Zahlen bis 2016 vorgelegt werden. Schauen Sie beim Link unten links. Diese Entwicklung der muslimischen Population hat dann die Regierung Kurz/Strache an die Macht gebracht.

Das dürfte der Grund sein, dass es keine aktuellen Zahlen in Deutschland gibt. Versuchen wir trotzdem, eine Antwort zu geben:

Deutschland hatte am 31.12.2016 82,5 Mio Einwohner.

Zur Islamkonferenz 2006, wo Schäuble den Satz prägte „Islam ist Teil Deutschlands“, waren es 3,3 Millionen, 2009 schon 4,2 Millionen Muslime in Deutschland.

Ich schätze nach der Grenzöffnung von 2016 den Anteil an Muslimen bei etwa 5,5 – 6 Mio. Menschen in Deutschland. Das wären etwa 7%, also sind etwa 93% der hier wohnenden Nicht-Muslime. Es gibt aber keine statistisch sauber belegten Zahlen zur Anzahl der Muslime. Denn etwa 20-25% der „Einwanderer“ aus muslimischen Ländern sind NICHT-Muslime.

Abhilfe könnte ein Register schaffen, was aber politisch noch nicht durchsetzbar ist. Ein Register der katholischen und evangelischen Christen und Juden gibt es – bei den Finanzämtern.

Für Interessenten: 2007 hat die EU eine Studie verfasst mit dem Titel

ISLAM IN DER EUROPÄISCHEN UNION:

WAS STEHT FÜR DIE ZUKUNFT AUF DEM SPIEL?

5. Handwerkskammer Berlin:

Geben Sie auf der Webseite www.hwk-berlin.de im Suchfeld den Begriff Muslim ein und Sie finden den zitierten Text.

Dieser Sachverhalt demonstriert anschaulich, wie abgehoben von der Realität die Führung der HWK Berlin ist.

