Gott zum Gruß, Frau Bundeskanzlerin Merkel!

Angela Merkel hat in Wittenberg zum fünfhundertsten Reformationstag eine scheinbar harmlose Rede gehalten. Ich habe sie – man gönnt sich ja sonst nichts – nachgelesen. Jetzt weiß ich noch immer nicht, woran die Pfarrerstochter glaubt, falls sie an etwas anderes glaubt als an sich selbst, denn es ist nicht ganz klar, ob ihr permanentes „wir“ den pluralis majestatis ausdrückt, oder ob sie auch in meinem Namen zu sprechen vorgibt. Sollte dies der Fall sein, müsste ich mich in aller Form distanzieren.

I.

„So wie Glaubensfreiheit stets vor religiösem Fanatismus geschützt werden muss, so erfordert Glaubensfreiheit umgekehrt zugleich, Religionen vor Geringschätzung zu schützen.“

Einer dieser Wischiwaschi-Sätze. Wie immer ein Gran Wahrheit in einem Meer des ungefähren Nichts. Im Richtigen nistet das Falsche. Merkel scheut die klare Aussage, dass islamischer Fanatismus unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit gedeiht und toleriert, geschützt und subventioniert wird. Der aggressive, politische Islam aber kommt in Merkels Rede allenfalls zwischen den Zeilen vor. Damit wird er pauschal dem säkularen Christentum gleichgesetzt. Das macht die ganze Rede falsch. Warum spricht sie am Reformationstag nicht über die Notwendigkeit einer Reformation im Islam. Darüber kann man sich mit saudischen Prinzen wunderbar unterhalten, (ich habe es selbst getan). Aber in Wittenberg ist es kein Thema. Und auch kein Wort dazu, dass im moraltriefenden Milieu der Nichtgläubige gering geschätzt wird. Religionsfreiheit gilt nur für Gläubige – ein fundamentaler Irrtum.

II.

„Ich halte den Einsatz für Religionsfreiheit – hierzulande wie auch weltweit – für eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Kirchen.“

Warum vermischt Merkel „hierzulande“ und „weltweit“? Damit relativiert sie, dass weltweit Christen die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft sind. Dagegen hat sie noch nie etwas unternommen. Statt dessen versteift sie sich ganz auf das unsinnige Dogma, der Islam gehöre zu Deutschland. Jeder weiß, dass muslimische Staatsbürger zu Deutschland gehören. Der Islam als Religion aber nicht.

III.

„Daher ist sicherzustellen, dass jeder nach seinen religiösen Überzeugungen leben kann, ohne dass er Diskriminierung befürchten muss.“

Eine weitere Binse. Bei uns. Nicht jedoch in der Türkei, in Nordafrika, im Nahen und Mittleren Osten. Merkel aber redet, als müssten Muslime in Altötting vor aufgebrachten Wallfahrern in Sicherheit gebracht werden.

IV.

„Toleranz endet dort, wo unsere grundgesetzlich verbürgten Freiheitswerte und Menschenrechte missachtet oder gar mit Füßen getreten werden.“

Warum spricht Merkel an dieser Stelle von Toleranz und nicht von Religionsfreiheit? Weil Religionsfreiheit in ihren Augen grenzenlos zu sein hat, sie es aber mit der Toleranz nicht so genau nimmt.

V.

„Religiöse Bildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Sie stellt sich Kirchen und Religionsgemeinschaften, Regierungen und Bildungseinrichtungen sowie Medien und der Zivilgesellschaft.“

Nein! Religiöse Bildung geht den Staat nichts an. Er hat die religiöse Bildung der Kirchen lediglich zu beaufsichtigen, was er im Fall des Islam höchst unzureichend tut.

VI.

„Rechtsstaatlichkeit, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit – das sind hohe Güter, die uns tragen. Sie müssen Tag für Tag mit Leben gefüllt werden.“

Sie lügt! Sonst hätte sie Maas nicht machen, dessen Netzdurchsetzungsgesetz nicht in ihrem Kabinett und mit den Stimmen ihrer Fraktion verabschieden lassen dürfen. Aus den Jamaika-Sondierungen ist nicht bekannt, dass sie wieder abgeschafft werden soll. Hätte Meinungsfreiheit in diesem Land annähernd den selben Stellenwert wie Religionsfreiheit, gäbe es das Zensurgesetz nicht.

VII.

„Wir machen Fehler. Aber ich finde es sehr befreiend zu wissen, dass wir an unserer Unvollkommenheit nicht zerbrechen müssen, weil Gott uns seine Gnade und Liebe schenkt.“

Ja, ja. „Wir“ – aber auch sie. Endlich gibt sie es zu. Sie wird an ihrer Unvollkommenheit zweifellos nicht zerbrechen, denn in dieser Hinsicht ist sie unzerbrechlich wie eine Badewannenente. Weil sie sich von Gott gesandt wähnt. Sie glaubt also doch. Und jetzt wissen wir auch, woran.