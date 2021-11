Der Absolutismus der Funktionäre will keine Gesunden, sondern nur Geimpfte

Das Beste für die Freiheit der Bürger in Österreichs zweiter Republik wurde gestern Abend zu Grabe getragen: die Eigenständigkeit der neun Bundesländer. Die Landeshauptleute haben vor der Phalanx aus Einheitsmedien und Zentralregierung bedingungslos kapituliert, nachdem sie zwei Jahre lang auf Eigenständigkeit gepocht hatten. Der Grund liegt offen zutage: Die Landeshauptleute sind ihrer immer selbst beschworenen Eigenverantwortung müde geworden. Sollen doch die Funktionäre in Wien schuld sein an der Leute Unglück. Neun Pilatusse wollen ihre Hände in Unschuld waschen. Wenn sie sich da mal nicht täuschen. Ihre Bürger sind nicht dümmer als ihre fahnenflüchtigen Landeshauptleute.

In den gestrigen Nachtstunden wurde der österreichische Föderalismus in einem Sparsarg von Kaiser Joseph II. auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. Dieser josephinische Sparsarg hat den Vorteil, dass er oft wiederverwendbar ist, ein Mechanismus öffnet den Boden, die Leiche fällt raus. Das ist im weiteren Verlauf des Sterbens der bürgerlichen Freiheiten besonders nützlich, denn mit G3 ist die Beerdigungsreihe nicht zu Ende.

Am öffentlichen Leben dürfen ab Montag nur noch Bürger der Klasse G1 und G2 teilnehmen. So lautet das Diktat der absoluten Herrscherschar der Funktionäre. Ungeimpfte müssen daheim bleiben, von Basisbesorgungen abgesehen. An jedem Wirtshaus steht für Ungeimpfte sozusagen das bekannte Schild: Wir müssen draußen bleiben.

Doch Vorsicht Genesene, Markenbezeichung G2: Nach sechs Monaten seid ihr Ungeimpfte. Und vorsichtig Geimpfte, Markenbezeichung G1: nach (zur Zeit) neun Monaten seid ihr ebenfalls Ungeimpfte.

Es hat meines Wissens noch nie eine Gesellschaft und einen Staat gegeben, in dem Gesunde zu Aussätzigen erklärt wurden. Wer unter dem Regime des Absolutismus der Funktionäre lebt, verliert als Gesunder seine Bürgerrechte, weil das Regime keine Gesunden kennt, sondern nur Ungeimpfte, weil der Absolutismus der Funktionäre keine Gesunden will, sondern nur Geimpfte.

Die Funktionärssprecher gestern Abend in Wien vermeldeten, die „Impfbereitschaft“ steige, nachdem die neue Regelung sich herumspricht. Schämt euch, es ist keine „Impfbereitschaft“, sondern Kapitulation vor eurer neuesten Erpressung. Ich kenne wenigstens 100 in Österreich Lebende gut genug, um zu wissen, was sie vom irreführend Impfung genannten mRNA-Mittel halten. Jeder von diesen 100 weiß das von je weiteren 100 – ergibt zusammen eine 1.000er-Befragung. Hier die Ergebnisse.

10 % glauben an die fahrlässig verkündete „vollständige Immunisierung“

10 % wollen Kindern, Enkeln und Freunden ihre Rücksicht zeigen

15 % wollen ihre „Ruhe“

25 % wollen keine Arbeitsplatzgefährdung

30 % wollen ihre „Freiheiten“

10 % lehnen das mRNA-Mittel aus unterschiedlichen Gründen ab

