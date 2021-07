Die chinesische Regierung lehnt eine Untersuchung ihrer Labore in Wuhan zur Klärung des COVID-19-Ursprungs ab. Eine solche Untersuchung hatte die WHO vor kurzem gefordert. Die erste WHO-Untersuchung in Wuhan hatte die Theorie eines Laborunfalls kaum nennenswert untersucht, sondern stattdessen schlicht den chinesischen Behörden geglaubt, die so etwas abstritten (TE berichtete).

WHO-Chef Tedros sagte kürzlich: „Ich war selbst Labortechniker – ich bin Immunologe und habe im Labor gearbeitet – und Laborunfälle passieren. Es ist normal. Ich habe es gesehen, und ich habe selbst Fehler gehabt. Es kann also passieren. Und es ist wichtig zu überprüfen, was in unseren Laboren passiert ist. Und wir brauchen direkte Informationen über die Situation dieser Labore vor und zu Beginn der Pandemie.“

So eine Inspektion der Labore hat das chinesische Regime jetzt abgelehnt: „Der Plan für die zweite Phase des Ursprungsuntersuchung enthält Sprache, die weder Wissenschaft noch gesunden Menschenverstand respektiert. Wir werden einem solchen Plan nicht folgen“, sagte Chinas Vize-Gesundheitsminister Zeng Yixin. Und weiter: „Ursprungsforschung ist eine wissenschaftliche Angelegenheit. Die chinesische Regierung unterstützt eine auf Wissenschaft basierende Herkunftsstudie, wir sind jedoch gegen eine Politisierung der Herkunftsstudie und glauben, dass die zweite Phase auf der Grundlage der ersten Phase durchgeführt werden sollte.“

Mit anderen Worten also: Glaubt uns einfach, denn in die Labore dürft ihr nicht.

Bemerkenswerterweise hat der chinesische Propaganda-Apparat nun aber eine ganz eigene Theorie: Aus einem amerikanischen Labor soll das Virus kommen. Daher müsse das jetzt untersucht werden.

Irgendein amerikanisches Labor wollen die Chinesen inspizieren, aber beim Wuhaner Labor, aus der Stadt, aus der das Virus stammt, dessen Wissenschaftler mit COVID-19-ähnlichen Symptomen auffielen, und das selbst an Coronaviren forschte – da bleiben die Türen verschlossen.

Für viele wie z. B. U.S. Senator Tom Cotton – übrigens einer der ersten, der auf einen möglichen Laborunfall in Wuhan hinwies – klingt diese hilflose Blendgranate nach einem indirekten Schuldeingeständnis.