Wolfgang Kubicki: „Maas ist höchstens Mittelmaß“

Massive Kritik an Außenminister Heiko Maas formulierte der Wolfgang Kubicki: „Heiko Maas bringt nicht das Gewicht ein, das Deutschland zusteht. Für mich ist unser derzeitiger Außenminister höchstens Mittelmaß“.

Angela Merkel werde in den nächsten zwei Jahren zurücktreten, nach einer Friedensinitiative für Syrien. „Die Kanzlerin will als Friedenskanzlerin, nicht als Flüchtlingskanzlerin in die Geschichtsbücher eingehen.“

Wirtschaftsminister Peter Altmaier sei in der Lage, neue Ideen erfolgreich umzusetzen, mit ihm treffe er sich zum Abendessen. Unterschiedlich schneiden bei Kubicki Parlamentarierinnen der Grünen ab: Die neue Parteivorsitzende Annalena Baerbock findet er „ziemlich gut“, im positiven Wortsinne sei sie eine „Rotzgöre“. Sie habe ihm ein Taxi weggeschnappt mit der Bemerkung: „Sie werden doch eine Frau nicht im Regen stehen lassen“.

Claudia Roth habe ihn positiv überrascht: „Eine Frau, die vor Herzlichkeit nur sprüht und einen damit umfängt“. Über sich selbst, und die von ihm so früher formulierte Gefahr, in Berlin zum „Hurenbock und Trinker“ zu verkommen sagt er: „Ich bin deutlich älter geworden, auch solider, sittlich und moralisch gefestigt.“ Auch seine Frau sei häufig dabei. Was Kubicki über Katrin Göring-Eckardt und Julia Klöckner sowie Cem Özdemir und Andreas Scheuer sagt, lesen Sie in der neuesten Ausgabe von „Tichys Einblick“.

