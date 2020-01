Wetter: Der Polarjet strömt, wo er will

Einen Volksverdummungsvogel schoss dieser Tage Focus online ab. Er ließ Leser nicht darüber abstimmen, was sie zum Thema Klimawandel meinen, sondern welchem Hitzesommer-Szenario in den letzten 100 Jahren und den kommenden 100 Jahren Wetter sie zustimmen. Eine Wahl zwischen JA und JA!

Den Focus-Leuten sei empfohlen, salzburg24.at zu lesen, bevor sie wieder vom Wetter reden:

„Der Polarjet, der oftmals im Süden Europas liegt, ist heuer relativ weit im Norden”, sagt die Meteorologin Claudia Riedl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Und: Die Tiefdrucksysteme ziehen knapp östlich an Österreich vorbei, wodurch in Griechenland und der Türkei ausgiebige Niederschläge und auch Schnee verzeichnet werden. 2019 lag die Strömung direkt über Österreich, was zu Rekord-Schneemassen im Jänner 2019 führte.