Tichys Ausblick: „Alarm für unser Geld: Was droht jetzt nach dem Weidmann-Aus?“

Die Inflation wird immer mehr zum bestimmenden Thema. Der angekündigte Rücktritt von Jens Weidmann als Präsident der Bundesbank bietet erneut Grund zur Sorge. Wie schlimm steht es um unser Erspartes? Das diskutiert Roland Tichy heute Abend mit seinen Gästen in der neuen Ausgabe von Tichys Ausblick.

Zu Gast ist Prof. Dr. Stefan Kooths. Der Ökonom ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kieler Institut für Weltwirtschaft und Vorsitzender der Hayek-Gesellschaft. Er meint: „Es ist nicht so, als ob wir in einer aussichtslosen Situation wären, aber wir tun auf dem Gebiet eindeutig zu wenig.“ Vom Erklärungsversuch der „Grünen Inflation“ als quasi gutartiger Mechanismus hält er wenig. Dass die Verantwortlichen in der Geld- und Finanzpolitik versuchen, ihre Schuld auf andere abzuwälzen, „dürfen wir nicht durchgehen lassen“. Die Inflation führe gegenwärtig zu einer „Umverteilung von unten nach oben“, so Kooths. Er findet: Gerade das politisch linke Spektrum müsste eigentlich dagegen ankämpfen.

Der Bestsellerautor Marc Friedrich (zuletzt erschienen: „Die größte Chance aller Zeiten“) sieht es drastischer. Er sagt: „Diejenigen die gespart haben, werden enteignet“ – und das sei auch das Ziel des Staates, der so seine eigenen Schulden entwerten will. „Die Schulden des Staates werden weginflationiert“, so Friedrich. Die Folgen für die Bevölkerung: „Die Reichen werden immer reicher, die Fleißigen werden immer ärmer.“

Oswald Metzger war haushaltspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, heute bei der CDU und Kolumnist bei TE. Er warnt seit Langem vor der Inflation, die in Wahrheit viel höher sei als ausgewiesen. Er sagt: „Der Staat ist keine eierlegende Wollmilchsau.“

