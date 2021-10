Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Die CDU ist wohl in der schwersten Krise ihrer Geschichte. Zwischen verzweifelter Hoffnung auf Jamaika und Phrasen von Erneuerung sucht die Partei derzeit nach sich selbst. Was ist die Zukunft der einst so stolzen Volkspartei? Das fragt Roland Tichy heute Abend seine Gäste in der neuen Ausgabe von „Tichys Ausblick“.

Sylvia Pantel ist Unternehmerin und Politikerin. Für die CDU saß sie von 2013 bis 2021 im Bundestag und führte den konservativen „Berliner Kreis“ an. Sie stellt eine inhaltliche Entfremdung der Partei fest. Wenn die Partei sich erholen wolle, brauche sie klarere Standpunkte.

Professor Heinrich Oberreuter ist einer der wohl bekanntesten Politikwissenschaftler der Bundesrepublik und CSU-Mitglied. Er sagt: „Wir haben in der Vergangenheit schon oft Themen verschlafen und so neue Parteien kreiert.“ Die CDU/CSU hat also nicht nur ihr eigenes Versagen selbst zu verantworten, sondern auch die Parteien, die durch ihre Versäumnisse entstanden sind. Dass die Partei nun selbst dabei ist, in der Versenkung zu verschwinden, habe tiefere Ursachen.

Juliane Ried ist Landessprecherin des „Konservativen Aufbruchs für Werte und Freiheit“ in Bayern und ebenfalls Mitglied der CSU. Sie findet: „Söder ist ein Opportunist“, sein Linkskurs, mit dem er Unions-Kanzlerkandidat werden wollte, habe ihm massiv geschadet. Aber nicht nur ihm – in aller erster Linie habe er damit der Partei Schaden zugefügt.

Dr. Wolfgang Herles war lange Zeit Moderator und Redakteur beim ZDF, bei Tichys Einblick schreibt er die wöchentliche Kolumne „Herles fällt auf“. Er findet, dass die Partei sich fragen sollte: „Wann fing das an, dass die CDU nicht nur nicht erklären kann, sondern gar nichts mehr hatte, was sie erklären könnte?“ Das gehe vor allem auf Angela Merkel zurück, sie habe die Partei „enteiert“.

„Weiter so oder Oppositionsbank – was könnte die CDU jetzt noch retten? Ist sie überhaupt noch zu retten?“ – Darüber diskutiert Roland Tichy heute mit seinen Gästen.

