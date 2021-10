Freiheit, wie sie die Grünen meinen: Eingesperrt, herumgeschubst, bestraft

Eigentlich haben ihr die Eltern den schönen Namen „Katharina“ geschenkt. Aber sie nennt sich „Katha“. Das klingt progressiv. So, wie eben Katha sein will. Ihr neuester gedanklich Coup, den sie per SZ und dann via Twitter mit uns teilt ist von ähnlicher Qualität: Verfälsche Begriffe, damit eine neue Wirklichkeit entsteht. Eine grüne. Eine linke Wirklichkeit, die mit der alten nichts mehr zu tun hat. Noch besser, wenn es ums Übersetzen geht: „Freedom Day“, also jener Tag, an dem in Großbritannien die Masken und alle Begrenzungen fielen, das darf in Deutschland nicht sein. Denn ein Freiheitstag, so meint sie, würde ja nur sagen: wir waren vorher unfrei! Befreiung setzt Unfreiheit voraus! Und im Lockdown waren wir alle so frei, dass es nur gut ist, wenn wir weiter diese Freiheit haben. Denn klar, für Katha waren wir nie so frei wie während des wirklich harten Corona-Lockdows, der ihrer Meinung nach viel zu kurz gedauert hat.

Kinder waren so frei, dass sie nicht in die Kita mussten.

Schüler hatten schulfrei.

Studenten haben die Uni nie von innen gesehen; sie waren vom Kennenlernen ihrer Dozenten befreit und von der Bekanntschaft mit Kommilitonen.

Arbeitnehmer waren entweder vom Arbeitsplatz befreit und zu Hause mühevoll am Küchentisch so frei wie nie zuvor – oder sie haben gleich ganz die Freiheit gewonnen, ohne Job leben zu können.

Gastwirte, Händler und Unternehmer wurden von ihren Geschäften befreit im Lockdown.

Und ja, es gibt noch mehr Freiheiten, die uns Corona und Katha bescherten:

Omi im Altersheim wurde von den Besuchen durch die Enkel befreit.

Opi durfte frei ganz allein sterben ohne lästige Rumsteher am Sterbebett.

Einsamkeit total ist die neue Freiheit, wie sie die Grünen meinen.

Aber natürlich darf man das nicht so individuell sehen. Die neue Freiheit der Grünen geht weiter, viel weiter. Endlich ist der Staat wieder das, wogegen die Liberalen so lange gekämpft haben: Dein Feind durch Vorschriften, Regulierungen. Wir waren so frei, dass die Polizei nicht mehr Dein Freund und Helfer wurde, sondern einer, der Dich bestraft, wenn Du auf der Parkbank das machtest, wozu sie erfunden wurde: Sitzen und lesen. Sie durften Dich wegschicken und vorher musstest Du ganz freiwillig Bußgeld bezahlen. Wir wurden von unseren Grundrechten befreit. Endlich mussten wir keine tatsächlichen Demonstrationen mehr ertragen, sondern nur noch so genannte, die die Obrigkeit als Kundgebungen für uns ausgewählt und mitgestaltet hat. Endlich befreit von Querdenkern, und beglückt von den Schlägerbanden der grünen und roten Antifa! Was für ein Glücksgefühl! Überhaupt diese Herumreiserei! Endlich waren wir von der Pflicht befreit, nach Mallorca zu fliegen oder noch weiter! Freiheit ist ein Reisemobil am Standplatz, weil viele so frei sind! Endlich befreit vom Konsum durch Ladenschließungen! Endlich befreit von der Klimazerstörung durch das Abwürgen der Industrie! Sperrt uns ein! Legt uns Ketten an, damit wir frei sind.

Endlich zeigt uns Katha Schulze, wie die grüne Welt aussieht: Ganz Deutschland im Lockdown macht uns frei! Frei für die große Transformation in eine grüne Welt der Bevormundung und Polizeiknüppel, befreit von Bildung, Freunden, Familien und sozialen Kontakten. Unsere tägliche Twitter-Katha täglich reicht völlig für Alles. Begriffe zu verdrehen ist die hohe Kunst der Politik, immer schon. Seit grüne Energiepolitik das Heizen und den Strom unermesslich verteuert und die Bürger jammern – sind die Grünen schon wieder die Retter. Nach der gigantischen Preiserhöhung fordern sie jetzt „Energiestütze für Arme“. Was immer geschieht, Grüne sind gut! Sie verkehren die Welt durch Worte, verändern sie in ihr Gegenteil. Arm ist das neue reich!

PS.: Dass Normalbürger bestraft werden, wenn sie ohne Maske allein an einer Bushaltestelle sitzen, die nicht mehr angefahren werden, gehört dazu. Für Abgeordnete gilt dies nicht, oder für grüne Parteitage. Freiheit ist, wenn die Bonzen frei sind und wir gehorsam. Alles klar?