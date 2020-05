Erster Abend im Stammwirtshaus

Du wirst’s nicht glauben, sagt der Nachbar, ich hab‘ heut‘ zum ersten Mal wieder richtig g’lacht. Am 15. Mai sperrte unser Stammwirtshaus, der Hirschen auf. Es kommt uns vor wie ein hoher Feiertag.

Am Eingang die Info-Tafel der Wirtschaftskammer, worauf zu achten ist.

Die Treppe hinauf zur Station für Hände-Desinfektion.

Der Baby-Elefant ist in Österreich als Abstandsmaßstab zum Corona-Maskottchen geworden. Jeder kennt ihn aus Regierungsspots im Fernsehen.

Kathi, Tochter und rechte Hand des Wirtes begleitet uns an den reservierten Tisch, an dem wir in der mehrere hundert Jahre alten Stube meist sitzen. Dort kommt die langgediente Kellnerin Anni hinzu. Sie geht in ein paar Monaten in Pension, für die sie in der Quarantänezeit üben konnte. Schlecht war, ihr Lebensgefährte wohnt in Sölden im Ötztal, das wie das ganze Paznauntal, St. Anton und andere Arlbergorte isoliert war, so dass sie sich wochenlang nicht sehen konnten. Sie trägt ein Visier, weil sie es unter der MNS-Maske einfach nicht aushält.

Die Speisekarte ist seitenweise auf eine Tafel geklebt, darüber eine abwaschbare Folie. Sie lehnt an der in die Täfelung eingebauten Pendeluhr mit den wohllautenden Glockenschlägen.

Am Tisch dürfen wir unsere Masken ablegen, den Tag, an dem wir keine mehr tragen müssen, werden wir feiern. Im Hirschen, versteht sich!

Wirt Hannes schaut vorbei, danach kennen wir den aktuell neuesten Stand der Nöte und Sorgen von Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Damit wir sehen, dass er wieder lächelt, hat er die Maske weggelegt – bei vorbildlichem Abstand von zwei Baby-Elefanten. Einer wie Wirt Hannes schafft es in die Zeit nach Corona, wenn wir wieder ganz frei sein werden. Er führt nicht nur Hotel und Gastwirtschaft, er versteht es zu wirtschaften.

Das Essen war excellent wie eh und je, der Wein aus dem Kamptal auch. Und durch’s Glaserl g’schaut, verliert die Maske ihren Schrecken.

h

Bis demnächst, Kathi, Hannes, Anni und alle anderen im Hirschen. Endlich im Leben wieder. Hollareituliö.