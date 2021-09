Bundestagswahl

Nach der 2. Hochrechnung des ZDF liegt die SPD um nur 0,2 Prozentpunkte vor der Union. Die Regierungsbildung ist bei diesem Stand vollkommen offen. Es würde sowohl für eine Jamaika-Koalition unter einem CDU-Kanzler Laschet als auch für eine Ampel-Koalition unter einem SPD-Kanzler Scholz reichen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach bereits von einem Regierungsauftrag.

Unterdessen könnte das Wahl-Chaos in Berlin dazu führen, dass die Wahl dort wiederholt werden muss. Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerausagte im Gespräch mit TE, dass das Wahlergebnisse in Berlin im Zweifel wochenlang in der Schwebe bleiben könnte. In mehreren Wahllokalen in Berlin standen für zahlreiche Wähler keine Wahlzettel zur Verfügung.