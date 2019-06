Ende einer Kanzlerschaft: Merkel ist nur noch ein Symbol ihrer selbst

Die Abdankung eines japanischen Kaisers scheint kinderleicht gegen die Beendigung der Kanzlerschaft Merkels. Symbolisiert der Tenno die Einheit Japans, so symbolisiert die Kanzlerin die Orientierungslosigkeit und Zerrissenheit der Großen Koalition­. Vor dem Tenno werden Reichsinsignien in Paketen hergetragen, die nicht einmal der Kaiser selbst sehen darf. Was, wenn die Schachteln leer wären? Es wäre kein Unterschied. Ein Symbol funktioniert ja nur symbolisch. Merkel ist noch im Amt, aber nur noch ein Symbol ihrer selbst. Eine leere Schach­tel. „Die gute Deutsche“ steht darauf.

Die Kanzlerin moderiert nur noch und versinkt allmählich in dem Sumpf, den sie mit ihren Entscheidungen selbst geschaffen hat. Ihr Abgang wird nichts mehr bewirken. Sie hat den richtigen Zeitpunkt schon lange versäumt. Der Machtübergang ist bereits missglückt und der Austausch von Personen ohne große Bedeutung in einem zunehmend grünblau polarisierten Land.