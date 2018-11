Wittenburg: Rentner im Schlaf ermordet

Frauen, Kinder und Alte sind seit jeher besonders schutzbedürftig. Nun werden die Alten hier schon mal vergessen, wenn es heißt: Frauen und Kinder zuerst in die Rettungsboote. Ist das eine Form von Zynismus, weil die Lebenserwartung dieser Gruppe geringer und ihr noch zu erwartender Verdienst für die Gemeinschaft schmäler ist? Möglicherweise. Fakt ist jedenfalls, dass Senioren und Rentner besonders gefährdet sind, was Verbrechen angeht.

Die Polizei registriert schon länger eine zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber Alten. Und sie werden nicht vorwiegend auf der Straße oder anderswo im öffentlichen Raum angegangen, sondern dort, wo sie zu Hause sind. Angegangen von Menschen, die ihnen vermeintlich Gutes tun wollen, sogar von Menschen, die dort eingelassen werden, weil sie gegen Bezahlung Pflegetätigkeiten angenommen haben.

Ein besonders grausamer Fall passierte jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, in dem kleinen Ort Wittenburg. Hier leben kaum mehr als sechstausend Einwohner, die sich einen Guten Tag wünschen und sich beispielsweise darüber freuen, dass Wittenburg seit 2008 Mitglied im Verein Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern geworden ist. In der Innenstadt steht die Bronzefigur des Glücksfängers. Der jagt einem Schweinchen hinter her, das sich als zweifelhaftes Glück herausstellt, weil ihm während der Jagd das Geld aus den Taschen rieselt.

Sicherlich ist auch der 85-jährige Rentner, um den es hier geht, öfter an dieser spaßigen Figur vorbeigekommen, als er noch beweglicher war. Irgendwann allerdings wurde er gebrechlicher und blieb lieber zu Hause. Seine Tochter soll sich dann um einen Pflegehelfer gekümmert haben. Und wie sie das tat, damit kann sie durchaus als Vorreiterin verstanden werden, wenn sie der Idee der Bundesregierung und der von Nichtregierungsorganisationen nachkam und sich wohl übergangsweise für eine Woche im August explizit um einen Zuwanderer für diese Aufgabe bemühte, der dem Vater zur Hand gehen sollte und zunächst auch ging, jedenfalls solange, bis er ihm mutmaßlich am frühen Samstagmorgen gegen 2.00 Uhr im Schlaf die Kehle durchschnitt.

Die Tochter des Opfers ist in der Region Zwickau in der Flüchtlingshilfe aktiv. Hier fand sie nach Zeitungsangaben auch den Helfer, der zum Mörder an ihrem Vater geworden sein soll.

Am Sonntag teilten Polizei und die zuständige Schweriner Staatsanwaltschaft mit, dass dem Rentner mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten wurde. Dringend tatverdächtig ist besagter abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan. Noch bis Ende Januar 2019 soll er einen Duldungsstatus haben, ausgestellt von einer sächsischen Behörde, heißt es. Er wurde noch am Samstag festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen heimtückischen Mordes erlassen. Der Afghane sitzt jetzt in U-Haft in Neustrelitz. Die Leiche des Rentners soll am gestrigen Montag obduziert werden.

Der dringend Tatverdächtige lebte in einer Flüchtlingsunterkunft im Raum Zwickau, so Claudia Lange, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die schnelle Festnahme kam wohl auch deshalb zustande, weil ein ebenfalls im Haus des späteren Opfers lebender Haushaltsgehilfe über ein Babyfon die Tat mit angehört haben soll und die Polizei alarmierte, die sofort Verfolgung des flüchtigen Afghanen einleitete, der laut Polizei mit dem gestohlenen Auto seines Opfers davon gefahren sein soll. „Auf der Flucht sei er in eine Hecke gefahren und dann zu Fuß weitergelaufen. An der A24 in Schleswig-Holstein sei er dann am späten Sonntagnachmittag von der Polizei aufgegriffen worden.

Laut NDR soll der Afghane zwar offiziell in einer Flüchtlingsunterkunft im Raum Zwickau untergebracht gewesen sein, aber wohl mindestens zeitweise im Haus des Opfers gelebt haben. Am Tattag sei er aus Zwickau gekommen, um im Hause des späteren Opfers Reparaturarbeiten auszuführen.

Schnell hat sich auch der Innenminister des Landes zu Wort gemeldet. Lorenz Caffier (CDU) warnte davor, die Tat „für politische Zwecke zu instrumentalisieren und dafür zu missbrauchen, zu Hass und Gewalt aufzurufen.“ Und weiter: „Ich bin davon überzeugt, dass die Justiz die Umstände und Motive der Tat restlos aufklären und den Täter einer gerechten Strafe zuführen wird.“ Die sozialdemokratische Bürgermeisterin pflichtete dem Innenminister in sofern bei, als sie schon Stunden nach dem Mord verlangte, „die Tat unabhängig von der Nationalität und vom Flüchtlingsstatus des Verdächtigen“ aufzuklären und zu ahnden.

Beide Statements sind verstörend: Der Innenminister gibt zu allererst die inzwischen obligatorische Erklärung zur „Instrumentalisierung” ab. Dann gibt er sich „überzeugt” vom Handeln der Justiz, das die Bürgermeisterin einfordert. Muss das in einem Rechtsstaat Selbstverständliche betont werden, weil es in Deutschland nicht mehr selbstverständlich ist?