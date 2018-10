Umwelt-Plakette: Maut wie im Mittelalter

Wenn Bewohner Deutschlands sich schon über Fahrverbote und Umweltplakette beschweren, wie muss das für einen Besucher aus dem Ausland aussehen. Vor einigen Monaten wurde ich kurzfristig zum 95. Geburtstag einer Verwandten nach Stuttgart-Hohenheim eingeladen. Ich habe in den wenigen Tagen, die mir blieben, versucht, eine Umweltplakette für meinen Benziner zu beschaffen.

Auf dem Korrespondenzweg kann man die Plakette aus dem Ausland bestellen. Dazu muss man den Fahrzeugbrief einsenden und eine Gebühr zahlen. Bearbeitungszeit unbestimmt, aber mindestens 2 Wochen plus Postweg. Es gibt auch ein Expressverfahren, Bearbeitungszeit mindestens 10 Tage plus Postweg und ein Eilzuschlag der weit über den Kosten der Plakette liegt.

Auf Anfrage beim zuständigen Amt wurde mir als Alternative angegeben, die Plakette beim TÜV an Ort und Stelle zu kaufen (dazu muss man natürlich ohne Plakette in die Stadt fahren). Meine Anreise war am Samstag geplant; alle TÜV-Stellen sind am Samstag geschlossen.

Ich bin dann ohne Plakette in Stuttgart eingefahren und habe das Bußgeld riskiert. Das wäre immer noch billiger gewesen als der Eilzuschlag. Glücklicherweise wurde ich nicht erwischt und musste weder Plakette noch Bußgeld bezahlen.

Seither vermeide ich private Besuche in deutschen Städten.

Wahlwette Hessen:

Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Ihre Wetten nehmen wir ab sofort entgegen.

Annahmeschluss ist der Wahlsonntag (28.10.2018 ) um 16:30 Uhr. Das Wettergebnis wird am Wahlsonntag um 17.45 Uhr veröffentlicht.

Auf die Gewinner wartet:

1. Platz: eine Flasche Champagner von Tante Mizzi

2. Platz: zwei Bücher aus dem Shop nach Wahl

3. Platz: ein Buch aus dem Shop nach Wahl