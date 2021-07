Der Überwachungsstaat expandiert: Denunzianten heißen nun Mängelmelder

„Ob Ordnungswidrigkeiten oder der Ärger über unachtsame Mitmenschen“, schreibt der Nordkurier: „In Mecklenburg-Vorpommern sollen Bürger und Ämter in Zukunft per App besser zusammenarbeiten.“ Dazu werde digitale Mängelmelder „Klarschiff“ gestartet.

„Erfahrungen aus großen Städten wie Rostock zeigten, dass Mängel so schneller gemeldet würden und fixer behoben werden könnten. Nutzer könnten ihre Anliegen online loswerden, ohne sich um Zuständigkeiten kümmern zu müssen, hieß es vom Schweriner Ministerium für Digitalisierung. Als „Modellämter“ wurden Röbel (Mecklenburgische Seenplatte), Krakow am See (Landkreis Rostock) und das Amt Recknitz-Trebeltal mit Standorten in Tribsees und Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) ausgewählt.“, so der Nordkurier.

Egal was es ist, das erste was den Obrigkeiten einfällt: Eine App muss her. Aufgrund des hoffungslosen IT-Rückstandes des Rückentwicklungslandes Deutschland blieb es bei einer Amts-App nach der anderen bei der Ankündigung, lautlos verstummten auch sie und verschwanden in der Versenkung.

Dieser „Mängelmelder“-App ergeht es hoffentlich genau so, denn sie ist die reinste Einladung zur Denunziation. Den ungeliebten Nachbarn anschwärzen wird so bequem gemacht, wer will, kann sich anonymisieren, selbst wenn das nicht so vorgesehen ist. „Klarschiff“ soll der digitale Denunziator heißen, die Überschrift des Nordkurier sagt im Klartext, worum es geht: „Bürger überwachen Bürger“. Ich habe vergessen, auf wie viele Bürger der DDR ein Stasi-Mitarbeiter und ein IM kam, aber bei dieser App sollen nach den Vorstellungen der Obrigkeit gleich alle mitmachen.

Mecklenburg-Vorpommern ist nicht der Nabel der Welt, nicht einmal der von Deutschland, aber nichts verbreitet sich schneller als so ein Denunziationsding. Was für eine Entwicklung von Bismarcks berühmtem Spruch zu dieser App: Von „Überall kommt Bildung durch, nur nicht bis nach Mecklenburch“ zu Bürger überwachen Bürger“.