Jerusalem Post: UN-Botschafter Christoph Heusgen auf Negativliste

Christoph Heusgen, Deutschlands Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, früherer außenpolitischer Chefberater von Kanzlerin Angela Merkel, ist der erste deutsche Diplomat, den das Simon Wiesenthal Center auf seine Negativliste gesetzt hat. Er wie Außenminister Maas und Merkel selbst konterkarieren durch ihre tatsächliche Politik die Beteuerung Merkels 2008 in der Knesset: „The security of Israel is never negotiable for me as German Chancellor.” – „Die Sicherheit Israels ist für mich als deutscher Kanzler niemals verhandelbar.”

Am 12. Dezember 2019 berichtet die Jerusalem Post:

„The prominent human rights organization Simon Wiesenthal Center ranked the German UN ambassador’s comparison between Israel and the terrorist organization Hamas as number seven on its top 10 list of worst outbreaks of antisemitism and anti-Israel incidents for 2019, The Jerusalem Post can exclusively report.“

Den Vergleich Israels mit der Terrororganisation Hamas des deutschen Botschafters bei der UN stuft die bekannte Menschenrechtsorganisation Simon Wiesenthal Center als Nummer sieben auf seiner Liste der zehn übelsten Ausbrüche von Antisemitismus und anti-israelischen Ereignissen im Jahr 2019 ein.

Das Simon Wiesenthal Center misst die deutsche Regierung an ihren Taten.

