Hamburg: Die nächste Runde „Pimmelgate“ – Innensenator Grote sauer über Großplakat

Die Kontroverse um Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD), die den Spitznamen „Pimmelgate“ erhielt, scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem bereits Anfang dieses Monats Aufkleber mit der Aufschrift „Andy, du bist so 1 Pimmel“ in der Nähe der Wohnung des Politikers aufgetaucht waren, wurde in der gleichen Gegend nun ein Großplakat mit derselben Aufschrift aufgehängt. Die Polizei rückte am Sonntagmorgen aus, um das Plakat zu übermalen. Das Plakat trug die Überschrift „SoKo Wand und Farbe“; man geht davon aus, dass das Plakat aus linksautonomen Kreisen stammt.

Die Affäre um den Innensenator begann im Mai mit dem Tweet einer Fankneipe in St. Pauli, die den SPD-Politiker als „Pimmel“ betitelte. Dieser Tweet galt als Antwort auf einen anderen Tweet von Grote, in welchem er Leute, die trotz der Corona-Lage im Schanzenviertel feierten, als „ignorant“ bezeichnete. Dabei hatte er selbst seine Neu-Berufung zum Innensenator zum Anfang der Pandemie ohne Corona-Regeln in einer Kneipe gefeiert und musste aufgrund dessen eine Geldbuße von 1000 Euro hinblättern.

Aus dieser Auseinandersetzung wurde im September dann das mittlerweile geläufige „Pimmelgate“, als die Wohnung des mutmaßlichen Tweet-Verfassers polizeilich durchsucht wurde. Grote hatte zuvor einen Strafantrag wegen Beleidigung aufgesetzt. Diese Aktion wurde aus allen politischen Lagern breit und äußerst kritisch aufgenommen und teils als Machtmissbrauch kommentiert.

Anfang Oktober tauchten dann im Umfeld der Wohnung des Politikers ungefähr 40 Aufkleber mit dem Spruch „Andy, Du bist so 1 Pimmel“ auf, welche von der Polizei entfernt werden mussten. Das scheint aber wohl nicht genug Werbefläche gewesen zu sein.