Die Meinung von Bauer Willi zum Geschehen am Rande von Garzweiler dokumentieren wir nachstehend.

Am Montag Abend erreichte mich ein Anruf von Frau Henneberger, Pressesprecherin von Ende Gelände, in der sie sich für das Verhalten ihrer AktivistInnen entschuldigt. Diese käme deshalb so spät, weil sie sich erst um die Verletzten hätte kümmern müssen und auch Mühe gehabt hätte, meine Telefonnummer herauszufinden.

Heute war Frau Henneberger dann bei mir auf dem Hof, zusammen mit einem Team der Tagesschau, die mit ihr und mir ein Interview geführt haben. In der Sache wurden wir uns nicht einig, weil nach meiner Erkenntnis die Aussage, sie wären im Falle von Petersilien- und Gerstenfeld der Polizei ausgewichen, nicht stimmt. Ein kleiner Umweg von 50 m hätte jeden Schaden vermeiden können. Was das Möhrenfeld angeht, kann ich es nicht beurteilen, aber auch dort hätte man durch die Fahrgassen (Treckerspuren) gehen können und hätte so jeden Schaden vermieden. Aber sei es drum, die Entschuldigung habe ich angenommen.

Am Vormittag rief dann Robert Habeck bei mir an. Wir haben uns rund 7 Minuten sehr ordentlich unterhalten. Er findet das Verhalten von Ende Gelände nicht in Ordnung und distanziert sich davon. Auch diese quasi Entschuldigung habe ich angenommen und ich habe ihn gefragt, ob er mir ein Interview geben wird zum Thema „Landwirtschaft und Grüne“. Ich habe ihn so verstanden, dass er damit zu einem späteren Zeitpunkt bereit ist.

Die Sendung für die Tagesschau mit dem Doppelinterview wird nicht ausgestrahlt. Als Grund wurde angegeben: das Gerstenfeld wäre nicht meines und der Eigentümer wäre nicht anwesend gewesen. WDR, RTL, SAT 1 oder die diversen Zeitungen hatten damit kein Problem. Da ich in dem Interview aber gesagt habe, dass sich Herr Habeck von Ende Gelände distanziert, hat daraufhin sein Büro bei Tagesschau angerufen und dies verneint. Ich hätte da etwas falsch verstanden. Das muss ich dann akzeptieren.

Mit diesem Artikel soll es zum diesem Thema aber auch gut sein. Was die letzten Tage aber gezeigt haben: die Möhre ist eine Art Symbol geworden. Die Diskussionen haben mir – und das ist jetzt mein ganz persönlicher Eindruck – gezeigt, das die Mehrheit mit dem Verhalten von Ende Gelände nicht einverstanden ist. Das empfinde ich als wohltuend.

Es zeigt aber auch, dass ein Teil der Bevölkerung das nicht so sieht. Für das hohe Ziel des Klimaschutzes sind Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Und das macht mich besorgt.

Wir müssen eine gesellschaftlichen Konsens schaffen, was in einer Demokratie erlaubt ist und wo die Grenzen sind. Das Staatsorgan hat die gemeinsam vereinbarten Regeln zu sichern. Die Polizei sind keine „Bullen“, auch dann nicht, wenn ich mit 70 durch eine geschlossene Ortschaft fahre. Denn auch das ist eine vereinbarte Regel. Ich werde bestraft, wenn ich mich nicht daran halte.

Von daher ist der „Fall Möhre“ eine Stellvertreterdiskussion für das gemeinsame Verständnis unseres Zusammenlebens. (Eigentumsrecht, ziviler Ungehorsam etc.) Sie könnte das Symbol für unser Demokratieverständnis werden. So wie die Sonnenblume für den Umweltschutz.

Ein kleiner Spaß sei mir erlaubt: Wie wäre es mit einem Aufkleber auf unseren Autos, Traktoren und Anhängern „Rettet die Möhren“

Euer Bauer Willi

Bauer Willi schrieb das hier.