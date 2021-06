Chinesische Botschaft warnt nach Würzburg: „nicht ausgehen“

Ein „Dringender Sicherheitshinweis über den konsequenten Schutz vor plötzlich auftretenden Vorfällen“ steht seit Montag auf der Website der Chinesischen Botschaft in Deutschland . Der Text ist ausschließlich auf Chinesisch veröffentlicht und lautet übersetzt:

„Am 25. Juni und 28. Juni (örtlicher Zeit in Deutschland) haben sich in Deutschland in der Stadt Würzburg des Landes Bayern und in Erfurt des Landes Thüringen nacheinander Vorfälle ereignet, bei denen mit Messern bewaffnete Kriminelle Menschen verletzt haben. Die zwei Attacken haben insgesamt drei Todesopfer und neun Verletzte verursacht.

Die Chinesische Botschaft in Deutschland warnt die in Deutschland lebenden Landsleute, Studenten, Angehörigen von chinesischen Unternehmen dringend, in der nächsten Zeit auf ihre persönliche Sicherheit zu achten. Wenn es nicht notwendig ist, sollten Sie nicht ausgehen. Insbesondere sollten Sie mit Vorsicht Plätze mit dichten Menschenmassen betreten bzw. verlassen. Sie sollen Aktivitäten von Versammlungen meiden. Wenn Sie verdächtige Situationen sehen, verlassen Sie bitte rasch die gefährlichen Zonen und rufen Sie rechtzeitig die Polizei. Wenn Sie Notsituationen erleben, können Sie auch die chinesischen Auslandsvertretungen in Deutschland kontaktieren, um Unterstützungen zu ersuchen.

Botschaft der VR China in Deutschland, 28.06.2021″

In China ist das Axt-Attentat von 2016 (!) sehr wohl in Erinnerung.