Das Virus ist eine Komplikation, aber keine Katastrophe!

Falls die Ausnutzung der intellektuellen Trägheit anderer ein Zeichen von Intelligenz darstellt, muss man Angela Merkel als eine sehr intelligente Frau betrachten. Eine „Modellrechnung“ habe sie gemacht, verkündete die Kanzlerin vor einigen Tagen. Und versetzte schon durch die Verwendung dieses Begriffes viele ihrer Anhänger in pures Entzücken. Suggerierte sie dadurch doch eine Paarung von gedanklicher Tiefe mit fachlicher Expertise, die man gemeinhin nobelpreisverdächtigen Geistesgrößen in Laborkitteln zuschreibt.

Die Dame vermag also eine epidemiologische „Modellrechnung“ selbst zu erdenken und durchzuführen. Welch Glück für Deutschland, eine derartige Universalkompetenz auf dem Chefsessel zu haben, tönte es in den Kommentarspalten vieler Medien. Und welch grandiose Maulschelle für all jene, die den Umgang unserer Exekutivorgane mit dem neuen Corona-Virus skeptisch betrachten und sich schon allein deswegen der Beschimpfung „Covidioten“ ausgesetzt sehen. Eine, höflich ausgedrückt, äußerst oberflächliche Lesart eines Kanzlerinnenwortes, das bei näherem Hinsehen in Wahrheit jeglicher Substanz entbehrt.

Dreihundert neue Infektionen täglich hätte es im Sommer, Ende Juni und Anfang Juli gegeben, erfährt der Zuhörer zunächst, was durchaus korrekt ist. Und jetzt, Ende September genau gesagt, seien es eben mitunter bis zu 2.400. Eine dreifache Verdoppelung meint Merkel hier erkennen zu können, von dreihundert auf sechshundert im ersten, auf 1.200 im zweiten und schließlich auf 2.400 im dritten Monat. Drei weitere Verdoppelungen in den drei kommenden Monaten führen dann zu einer Zahl von mehr als 19.000 positiven Testergebnissen pro Tag irgendwann im Dezember.

Das aber ist weder eine „Modellrechnung“, sondern höchstens eine überschlägige Abschätzung höchster Trivialität. Und es ist auch keine gelungene Darstellung der Charakteristika exponentiellen Wachstums, sondern schlicht Mumpitz.

Selbst wenn man großzügig über die Auswahl von Extremwerten aus den betrachteten Zeiträumen hinwegsieht, eine gemeinhin als „cherry-picking“ verfemte Taktik ideologisch motivierter Dateninstrumentalisierung, so sollte doch zumindest berücksichtigt werden, dass die generische Verbindung zwischen zwei Messwerten ebenso gut eine Gerade sein könnte wie irgendeine Kurve. Und tatsächlich zeigt der Verlauf der positiven Testergebnisse in Deutschland zwischen Juni und September einen linearen Anstieg und keinen exponentiellen. Was bei einer um die Größenordnung von eins schwankenden Reproduktionszahl auch nicht wirklich überrascht.

Und selbst wenn die zu beobachtende weitere Zunahme in den ersten Oktobertagen auf eine gewisse Beschleunigung des Geschehens hinweist, so bieten doch die spezifischen Charakteristika von SARS-CoV-2 keinerlei Möglichkeit für eine exponentielle Entwicklung, die länger als einige Wochen anhält. Einerseits ist, wer auch immer das Virus trägt, schon nach einigen Tagen nicht nur nicht mehr infektiös für andere, sondern auch selbst für einen längeren Zeitraum immun. Andererseits ist die Menge an sozialen Kontakten höchst ungleich über die Bevölkerung verteilt.

Manche treffen sehr viele Menschen in sehr kurzen Zeiträumen. Andere wiederum sind eher Einzelgänger und bleiben gerne für sich. Zusammen erzeugen diese beiden Randbedingungen völlig automatisch einen Infektionsverlauf, in dem auf rasche und steile Anstiege ein stetiges Abflachen der Kurve folgt. Denn jeder Überträger kann jeden anderen in einem eng begrenzten Zeitfenster nur genau einmal anstecken, und findet schließlich niemanden mehr, an den er das Virus noch weitergeben könnte.

Genau dieses bereits im Frühjahr beobachtete Muster wiederholt sich jetzt, da das Virus durch Reisende erneut und wiederholt nach Deutschland getragen wird und die Lockerung diverser Einschränkungen dessen Binnenverbreitung erleichtert. Die seitens des Bundes und der Länder ergriffenen Maßnahmen haben darauf keinerlei Einfluss. Selbst die Höhe der Kurve hängt primär von der Menge der durchgeführten Tests ab. Stattdessen belegen die nun für den Moment wieder steigenden Infektionszahlen die Zwecklosigkeit aller bisherigen staatlichen Grundrechtseingriffe. Ob AHA-Regeln, ob Schul- und Geschäftsschließungen, ob Veranstaltungsverbote, Zwangsquarantänen oder Bewegungseinschränkungen, die damals im März etablierten Regulierungen erweisen sich rückblickend als überflüssig.

Gegen ein Virus, das sich über die Atemluft verbreitet, gibt es nun einmal keinen Schutz. Es sei denn, man isoliert jeden Bürger von jedem anderen und verbietet jegliche Begegnung. Alle sechzehn Corona-Verordnungen der Länder spiegeln diesen Ansatz in unterschiedlichem Ausmaß wieder. Die Fokussierung auf die Anzahl positiver Testergebnisse als entscheidendem Parameter bedingt automatisch die Notwendigkeit, die Menschen zu unbeweglichen Eremiten zu machen und jede Form der persönlichen Interaktion zu unterbinden, vom Einkauf bis zur Party, vom Arbeiten bis zum Schulbesuch, vom Gottesdienst bis zum Mannschaftssport.

Offensichtlich haben die politisch Handelnden einen Weg eingeschlagen, der einerseits nur bei konsequenter Befolgung zum Erfolg führt, dessen Umsetzung andererseits in der Realität aber aussichtslos ist. Was wiederum Kompromisse erfordert, die eine Zielerreichung unmöglich machen. Man begrenzt beispielsweise die Zahl der Gäste bei Festivitäten in verwirrender Weise ortsabhängig, erlaubt zwar Kaffefahrten für Senioren, schließt aber Discotheken, erdreistet sich gar zu seitenlangen Ausführungen über die Art und Weise, wie das älteste Gewerbe der Welt nun funktionieren soll und wie nicht. Wann wo wie viele Zuschauer in ein Stadion dürfen, wann wo welche Gaststätte öffnen und was ausschenken darf, welches Hotel welche Gäste wann beherbergen darf, über all dies zerbrechen sich Regierungen und Verwaltungen ununterbrochen den Kopf. Aber gegen ein Virus, das sich über die Atemluft verbreitet, bewirkt dies alles nichts. Es richtet nur zusätzliche Zerstörungen an, gesellschaftlich wie ökonomisch, die die durch das Virus entstehenden Probleme bei weitem übertreffen.

Die sogenannte Corona-Krise erweist sich gerade in diesen Tagen, in denen das Handeln der Mächtigen einmal mehr von panikgetriebenem Aktionismus geprägt ist, in denen man davon schwadroniert, durch einen halben Lockdown einen erneuten ganzen verhindern zu müssen, als ausschließlich politisch induziert. Längst haben sich viele Menschen in diesem Land mit dem Erreger arrangiert, akzeptieren ihn als unvermeidliches Lebensrisiko und versuchen, im Rahmen der Vorschriften und manchmal auch durch deren situativ unvermeidbare Übertretung ihr Leben so normal weiterzuleben wie bislang.

Die Diskrepanz zur Perspektive der meisten Exekutivorgane, die blind für die alltägliche Realität in einer Katastrophe angekommen zu sein glauben, könnte größer nicht sein. Es ist schon eine merkwürdige Pandemie, in der die meisten Infizierten das Virus nicht einmal bemerken, nur sehr wenige schwer erkranken und eine noch viel kleinere und noch dazu ziemlich genau definierbare Gruppe tatsächlich mit einem hohen Sterberisiko konfrontiert wird. Es ist schon eine merkwürdige Notlage, in der gemäß aller Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung autoritäres Handeln der Regierungen zwar begrüßt, es aber gleichzeitig als erforderlich ansieht, die noch bestehenden Freiräume so weit und so intensiv wie möglich auszunutzen. Und es ist ein bezeichnender Beleg der Hilflosigkeit, wenn eine Regierungschefin anhand zweier Datenpunkte einen Infektionsverlauf erfindet, der so nie stattgefunden hat, um die Zukunft möglichst düster erscheinen zu lassen und sich den Beifall der Ängstlichen zu sichern.

Tatsächlich verbreitet sich SARS-CoV-2 hierzulande gerade deswegen erneut, weil dieses Land die ihm aufgezwungene Paralyse langsam abschüttelt. Weil Menschen wieder arbeiten und Werte produzieren, weil sie sich aus- und fortbilden lassen, weil sie Sport treiben, kulturellen Vergnügungen nachgehen, Urlaub machen und mit Freunden feiern. Tatsächlich kann nicht das Virus dieses Erwachen aufhalten, sondern nur die Politik und die Willfährigkeit der Regierten. Da erstere nichts anzubieten hat, außer das Leben aus Furcht vor dem Tod erneut einzustellen, und letztere erkennbar das Leben dem sozialen und ökonomischen Siechtum vorziehen, verbleibt Nichthandeln als einzige vernünftige Option.

Wir leben schließlich nicht mehr im Mittelalter und offensichtlich vermag selbst ein neuartiges Virus eine hochtechnisierte, wohlhabende und medizinisch gut versorgte Gesellschaft nicht übermäßig zu beeinträchtigen. Zumal es die auf individueller Ebene in hohem Ausmaß differierenden Lebensumstände jedem Einzelnen gestatten, einen für sich persönlich optimalen Pfad im Umgang mit dem Erreger zu finden. Die Politik mag Empfehlungen aussprechen und die Rahmenbedingungen setzen, unter denen sich das Gesundheitswesen auf die Lage einstellen und sich Risikogruppen besonders gut schützen können. Mehr jedoch ist weder erforderlich, noch verbessert es die Situation.

Die Coronakrise endet nicht, wenn eine Kanzlerin oder ein Ministerpräsident das verkünden. Sie endet auch nicht, wenn Forscher einen Impfstoff entwickelt haben und dieser flächendeckend zur Verfügung steht. Sie endet dann und nur dann, wenn sich die Bürger dieses Landes mehrheitlich dazu entscheiden, das Virus einfach als eine weitere der Komplikationen hinzunehmen, die das Leben nun einmal mit sich bringt. Und dazu braucht es keine als Modellrechnung verkauften Zahlentricksereien, sondern nur die Rückkehr der Vernunft.