„Der Armin“ und „die Wissenschaft“

Wer wollte das als Kind nicht auch: jeden Tag Weihnachten, rund um die Uhr Geburtstag. Torte, Party, Geschenke. Und die volle Aufmerksamkeit. Immer im Mittelpunkt, umsorgt und versorgt. Kein Schulstress, befreit von allen Pflichten. Einfach nur wohlfühlen und genießen. Jetzt, auf meine alten Tage, wünschte ich mir: jeden Tag Wahlkampf! Torte, Party ….. na, Sie wissen schon. In Nordrhein-Westfalen gibts jetzt Weihnachten und Geburtstag sozusagen an einem Tag: Die Befreiung von „Corona“ darf gefeiert werden. Und Mutti hat uns zwar das artige „Dankeschön“ gelehrt. Doch dieses „Geschenk“ ist eine bloße Rückgabe dessen, was wir opfern mussten.

Vorweg muss gesagt werden: das hat natürlich alles nichts mit Wahlkampf zu tun. Das zu behaupten wäre Verschwörung, Fake, Demokratie gefährdend. Unverzeihlich! Genauso wie die Terroranschläge unter dem Ruf „Allahu Akbar!“, ob mit Messern oder mit Bomben – die haben natürlich nichts, aber rein gar nichts mit dem Islam zu tun. Ein Verleumder, wer da Zusammenhänge herstellt.

Also in NRW ist jetzt, oh Wunder, weder eine Delta-Variante im Anmarsch noch irgend ein Hauch von „Corona“ zu spüren. Hier findet eine besondere Form von Reset statt: alles auf null, alles wieder total normal. Private Partys, volle Fußballstadien, Masken nur als Empfehlung …. Ein echtes Schlaraffenland, das uns der Armin da verspricht. Da vergisst man schnell, dass sich eben jener Wunderheiler Laschet anschickt, in elf Wochen das Kanzleramt zu erobern. Er kommt zwar nicht vom Völkerrecht, aber stammt direkt von Karl dem Großen ab, wie er beteuert.

Jetzt gilt erstmal: Kamelle für alle, Alaaf und Helau! Das ist natürlich genauso wenig Wahlkampf, wie der Klapperstorch die Kinder bringt. Nein, rein zufällig hat die gute Corona, Schutzheilige der Angst- und Paniktruppen, ein gnädiges Einsehen und kapituliert vor dem Armin. Passend zum baldigen Start der Briefwahl.

Ein Spielverderber, wer sich Realitätssinn bewahrt hat. Man kann es nämlich auch so sehen: Wer jetzt Opfer eines Massensterbens werden will, sollte sich aufmachen nach NRW. Denn wenn man zusammenzählt, was die hohe Politik nahezu parteiübergreifend noch vor ein paar Tagen verlautbart hat, dann ignoriert der Armin alles, aber wirklich alles, was ihm „die Wissenschaft“ eingebläut hatte: Die vierte (oder die fünfte, ich weiß nicht genau) Welle und die Delta- (es könnte auch schon Epsilon sein) Variante würden nur gebrochen, wenn wir uns freiwillig (geframt für sklavisch) an das halten, was „die Wissenschaft“ für nötig hält: strenge Maskenpflicht, keine öffentlichen und privaten Zusammenrottungen, testen, impfen, zu Hause bleiben ….

Bei meinen Kindergeburtstagen sangen wir aus einem roten (!) Liederbuch namens „Die Mundorgel“ das erhellende Lied: „Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Marmelade Fett enthält. Drum essen wir auf jeder Reise Marmelade eimerweise.“ Das war sozusagen die Höchstform zivilen Ungehorsams kurz vor der 68er-Revolution. Einfach das tun, was „die Wissenschaft“ verbietet. Doch da hat der Armin schon mal vorgebaut, der ja ein kleines Cleverle ist, obwohl er aus Aachen und nicht aus Aalen stammt.

Noch bevor er die Null-Corona-Katze aus dem Sack ließ, verlautbarte er vor ein paar Tagen, man könne nicht so pauschal von „die Wissenschaft“ sprechen. Das sei doch in Wahrheit alles viel bunter, vielfältiger, offener. Also sozusagen der Gender-Regenbogen einer pluralistischen Denke über Armins NRW. Komisch, vor Wochen war solch eine Haltung noch dämonische Verschwörungstheorie, diabolische Demokratiegefährdung. Wehe, wer sich da quer (oder queeeer) stellt. Bestenfalls waren solche Querdenker Nazis, behaupteten sie doch, dass es neben „die Wissenschaft“ noch andere Meinungen unter (einst) hoch angesehenen Experten gibt.

Insofern ist doch alles im Lot: Sommerurlaub im Corona- und Delta-freien NRW ist angesagt, denn Spanien ist ja jetzt eh verboten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und hat wiederum nichts, aber rein gar nichts mit Wahlkampf zu tun. Der Heiko aus dem Saarland muss es ja wissen, er ist ja weit gereister Experte: „Spanien ist sicher“, verhieß er (pikanterweise bei einem Madrid-Besuch) den Urlaubern, die bereits auf gepackten Koffern saßen. Ihr könnt also ruhig SPD wählen. Irgendwie klang das nach Norbert Blüm, you remember?!

Das wiederum gefiel der heiteren Freudentruppe der ewig lachenden, lebensbejahenden und fröhlichen und um das Wähler-Wohl Besorgten nicht. Selbst der SPD-Saskia nicht, aber auch der Copy-Annalena, dem Ich-bin-der-Markus und natürlich der Ich-bin-noch-da-Angela. Das wäre ja noch schöner, Ballermann-Urlaub in Barcelona.

Was soll’s: Spanien wurde mal fix, nachdem die von Heiko beruhigten Urlauber bereits gebucht hatten, innerhalb weniger Stunden vom Lieblings-Urlaubsland zum Hoch-Risikogebiet erklärt. Da kennen unsere volksnahen Volksvertreter nix. Eine Schnell-Mutante der besonderen Art. Sowas geht mit „die Wissenschaft hat festgestellt“ ja ratz-fatz. Was schert mich mein Geschwätz von gestern! Ich fahre ja ohnehin in die Toskana, nach Sylt oder bleibe in meinem hübschen Penthouse in Prenzlauerberg.

Und das verschaukelte Volk, dieser widerspenstige Plebs, hat doch eine Alternative. Obwohl sonst ja alles, was die Angela anordnet, alternativlos ist. Und ihr die Annalena ja ohnehin viel lieber ist als der Armin, der sich lieber mit DITIB als mit Corona beschäftigt. Der erfand ja einst Studenten, die er benotete, obwohl es sie gar nicht gab. Die Annalena fälscht dagegen nur ein harmloses Buch, das kein Sachbuch ist.

Egal, jetzt ist der Armin die Rettung. Lasst die Koffer gepackt und bucht einfach um: Moers statt Malle, Teutoburger Wald statt Teneriffa, Iserlohn statt Ibiza, Arnsberg statt Andalusien, Wanne-Eickel statt Costa Brava ….

Da passt der historische Satz von Joachim Gauck, der das Gefühl vieler Mitteldeutscher im Blick auf die Wiedervereinigung ja so beschrieb: „Wir träumten vom Paradies und erwachten in Nordrhein-Westfalen.“ So ist das jetzt mit dem Sehnsuchtsziel im sonnigen Süden. Statt Spanien nur NRW. Es sei denn, das RKI funkt noch dazwischen mit neuen R-Werten und Inzidenzzahlen. Aber dann ist Nikolausabend, ääääh der 26. September schon da. Dann haben die Wähler*in_/en (per Briefwahl schon Mitte August) bei CDUGRÜNEFDPLINKECSU ihr Kreuzchen gemacht und dürfen weitere vier Jahre wehr- und hilflos ihr Kreuz tragen.

Ach so: und das Ganze hat natürlich nichts mit Wahlkampf zu tun. Es ist halt Kindergeburtstag. Kamelle, Alaaf und Helau! Am 27. September ist dann Aschermittwoch, erstmals an einem Montag. Fröhliches Erwachen! Wie sagte noch Joachim Gauck ……