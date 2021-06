Wo aber Gefahr ist – 20 Variationen über ein Thema von Hölderlin

Am 7. Juni hat Friedrich Hölderlin Geburtstag (*1770). Zu den beliebtesten Zitaten zählt die Gedichtzeile: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Ein schöner Satz hat noch nie jemanden gerettet. In Coronazeiten passt der Spruch in jeden Glückskeks. Das macht ihn nicht besser, aber er animiert wenigstens zum Nachdenken. Thema mit Variationen.

THEMA

Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.

I. VARIATION

Wo aber Gefahr ist, rechnet man mit dem Rettenden. Rheinischer Volksmund: Et hätt noch emmer joot jejange.

II. VARIATION

Für den Fall, dass es nicht joot jeet, versichern wir den Schaden und lockern die Schuldenbremse. Dann jeet et erst recht nit joot.

III. VARIATION

Gerettet werden wir nur auf eigene Gefahr. Für die Folgen der Rettung kommen wir selbst auf.

IV. VARIATION

Der Preis der Rettung: Der Feuerwehrhauptmann nennt ihn Wasserschaden, der General Kollateralschaden, der Richter Verhältnismäßigkeit, der Politiker alternativlos.

V. VARIATION

Dem Rettenden sind wir rettungslos ausgeliefert. Vor ihm rettet uns niemand.

VI.VARIATION

Hallo, ihr Retter! Seid ihr noch zu retten!

VII. VARIATION

Hätten wir nur gewusst, wovor wir gerettet werden sollten!

VIII. VARIATION

Glaubt noch immer jemand, die Retter hätten nur unsere Rettung im Sinn?

IX. VARIATION

Die Retter retten vor allem sich selbst. Nicht einmal das gelingt ihnen.

X. VARIATION

Die zu Rettenden werden nicht gefragt, ob sie gerettet werden wollen. Dafür werden sie voll verantwortlich gemacht, doch nicht für voll genommen.

XI. VARIATION

Man sagt, der Mensch bessere sich nur in Gefahr. Wäre die Behauptung richtig, wäre die Gefahr das eigentlich Rettende.

XII. VARIATION

Besser wäre, wir versprächen uns von der Rettung keine Besserung.

XIII. VARIATION

Bleiben Sie gesund! Ein Wunsch wird zum Befehl.

XIV. VARIATION

Zweites Gebot: Stecken Sie bloß niemanden mit ihren Zweifeln an!

XV. VARIATION

Nicht alle Geretteten haben ihre Rettung überlebt.

XVI. VARIATION

AHA – das Einverständnis der Rettenden. Aha! Wir haben verstanden.

XVII. VARIATION

Solange wir gerettet werden, machen wir keine Anstalten. Wir halten uns nur geschlossen in einer auf.

XVIII. VARIATION

„Neue Normalität“ – ein neuer Begriff für das Gerettete – also für den Untergang.

XIX. VARIATION

Wenn wir an Rettung durch den Staat hoffen, müssten wir auch auf Rettung vor diesem Staat hoffen.

XX. VARIATION

Rette sich wer kann!

THEMA

Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.