TE-Livesendung zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Bislang ist man für die aktuelle Berichterstattungen zu Wahlen immer ein Stück weit auf die Öffentlich-Rechtlichen angewiesen. Wir möchten unseren Lesern eine echte Alternative bieten, daher wird TE an diesem Sonntag zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wieder einen Livestream starten – Interviews und Gespräche mit prominenten Gästen, Diskussionen und Einordnungen, Meinungen und aktuelle Nachrichten in Bild und Ton. Technisch rundum erneuert.

Es ist der letzte große Stimmungstest vor der Bundestagswahl: Gelingt es der AfD als stärkste Kraft in ein deutsches Landesparlament einzuziehen? Wie steht die CDU in der Wählergunst nach einem Jahr Dauerlockdown und immer noch tobendem internen Richtungsstreit? Muss die SPD um den Einzug in den Landtag bangen, erleben wir das Ende der „Baerbock-Zugs“? Spannende und wichtige Fragen, die wir am Sonntag diskutieren möchten – u.a. mit Klaus-Rüdiger Mai, Thilo Sarrazin, Antje Hermenau, INSA-Chef Hermann Binkert und Hans-Georg Maaßen.

Außerdem werden wir die Ergebnisse der TE-Wahlwette auswerten. Die Idee dahinter: Die neutrale Erwartung derjenigen, die wetten und damit gewinnen wollen, kann zuverlässiger sein als Antworten auf anrufende Interviewer. Womöglich trauen sich immer weniger Bürger, ihre tatsächliche Meinung zu äußern. Wetten aber geht immer.

Wir starten um 17:40 Uhr, schalten Sie einfach hier auf der Seite oder auf unserem YouTube-Kanal ein – kostenlos und unkompliziert. Wir freuen uns auf Sie!