Aktualisierte Fassung:

In diesen Tagen häufen sich Berichte, dass Norwegen, Dänemark und Island die Impfung mit dem Stoff von Astra-Zeneca ausgesetzt haben. Die Europäische Arzneimittelbhörde berichtet am Freitag von schweren allergischen Reaktionen. Nach schweren Vorfällen in Großbritannien sollen Anaphylaxie (allergische Reaktion) und Überempfindlichkeitsreaktionen in die Liste der Nebenwirkungen aufgenommen werden.

Erfahrung nach Astra-Zeneca-Impfung

TE liegt der Bericht einer norddeutschen Ärztin vor, die der Redaktion persönlich bekannt ist, ebenso das Impfzentrum. Wir veröffentlichen den Erfahrungsbericht, den wir telefonisch mitgeteilt erhielten. Die sonst sehr dynamische und kraftvolle Ärztin ist am Telefon schwer verständlich, lallt und braucht lange Gesprächspausen, um sich klar auszudrücken. Wir geben den Bericht unverfälscht wieder.

„Ich bin Ärztin, Ende 40 und arbeite in einer größeren Paxisgemeinschaft mit 5 Ärzten und 14 Helfern. Der Druck, uns impfen zu lassen, wurde immer größer, weil Patienten dies verlangten. Am Donnerstag habe ich mich gegen 11.00 impfen lassen; auf Nachfrage erklärte man uns, dass nur Stoff von Astra-Zeneca zur Verfügung stünde.

Am Nachmittag spürte ich Unwohlsein. Ich konstatierte, dass ich sehr müde bin, schlapp, leichtes Kopfweh. Aber liegend unter der Decke. Beschwerden verstärken sich bis zum Abend. Mein Hände und Füsse schmerzten, ohne dass ich eine genaue Ursache feststellen konnte. Mir ist kalt und ich versuchte unter einer besonders warmen Decke zu schlafen in der Hoffnung, dass es bis zum Morgen besser werden sollte. Die Nacht war unruhig, wenig Schlaf, stärkere Schmerzen. Am Morgen extreme Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schwindelgefühle. Kein Geruchs- und Geschmacksempfinden, zunehmende Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Kältegefühl, weiterhin Gliederschmerzen bis in die Fingerspitzen. Mehrere hochdosierte Ibuprofen. Aufstehen fast unmöglich, dann extremes Brennen in den Gliedern, Schwindel. Fast unmöglich zu gehen. Ich fühle mich wirr im Kopf, kann mich schwer artikulieren. Gedächtnisaussetzer. Mein Mitbewohner stellt fest, dass ich lalle wie nach übermäßigem Alkoholgenuss. Artikulationsschwäche, Heiserkeit, Konzentrationsstörungen, Fachbegriffe entfallen mir. Selbst TV ist unmöglich, kann selbst Trash nicht folgen und ertrage die Lautstärke nicht. Schüttelfrost, Wärmedecke. Licht schmerzt.

Versuche, möglichst ohne Bewegung zu ruhen, Appetitlosigkeit. Keine Besserung bis zum Nachmittag. Aus der Lektüre von Fachzeitschriften weiß ich, dass dies keine unüblichen Symptome sind. Praktisch alle Kollegen aus der Praxis berichten telefonisch von ähnlichen Beschwerden, die bei Frauen und Älteren besonders ausgeprägt sind. Einige Mitarbeiter haben sich geweigert, sich impfen zu lassen und fühlen sich wohl. Es liegt also an der Impfung.

Gott sei Dank habe ich das befürchtet und vorher eingekauft sowie für eine Betreuung gesorgt. Von Feuerwehr und Notdiensten weiß ich, dass ähnliche Beschwerden die Belegschaften nahezu lahm legen. Schuldirektoren empfehlen Lehrern, die Impfung am Freitag entgegen zu nehmen, um Ausfälle zu minimieren.

In norddeutschen Raum gibt es nur Astra-Zeneca. Ich halte das für ein entsetzliches Staatsversagen; besser verträgliche Impfstoffe werden zwar in Deutschland produziert, aber stehen hierzulande nicht zur Verfügung. Für mich ist das unverständlich. Die eigene Bevölkerung scheint dieser Regierung wenig wert zu sein.

Und das war nur die erste Impfung. Ich weiß nicht, ob ich die zweite Impfung noch über mich ergehen lasse.“

Nachtrag 18.00: Hohes Fieber, persönliches Gespräch nicht möglich