EU-Wahl: Timmermans überrascht mit Platz 1

Der erste Vizepräsident der EU und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Frans Timmermans, sorgte in den Niederlanden für Überraschung, als er am Donnerstag mit seiner Partei PvdA die Wahlen zum EU-Parlament gewann. Timmermans erhielt 18,1 Prozent der Stimmen und fünf Sitze (plus zwei). Die PVV von Geert Wilders verliert mit 4,1 Prozent drei von vier Sitzen und ist der Verlierer. Diese Sitze gingen an den Anti-EU-Konservativen und Newcomer Thierry Baudet vom Forum für Demokratie. Seine Partei war die größte am 20. März bei den Wahlen für die Provinzialstaaten (regional) und den Senat (Oberhaus), nun, zur EU holte er 11 Prozent, drei Sitze.

Die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte erhielt mit 15 Prozent vier Sitze (plus eins), während die CDA der Christdemokraten mit 12,3 Prozent ebenfalls vier Sitze (minus eins) erhielt. GroenLinks erreichte mit drei Sitzen 10,5 Prozent. Die orthodoxen Protestanten von ChristenUnie/SGP erzielten 2 Sitze (gleich). Die linksliberale Pro-EU-Partei D66 erhält zwei Sitze (minus zwei). Die Alten-Partei 50PLUS kommt mit einem Sitz neu ins Parlament, die Partei der Tiere wird ihren einen Sitz verlieren. Die linke SP erhält 1 Sitz (minus 1).

Die Niederlande haben 26 der 751 Sitze im Europäischen Parlament. Genau wie bei den Märzwahlen schien es ein Kampf zwischen Premierminister Mark Rutte und Thierry Baudet zu sein. Sie debattierten am Dienstagabend für eine Stunde live im Fernsehen in einem knisternden Kampf. Baudet plädierte für eine Abkehr vom Euro und von der EU, weil der Verbleib in der Währungsunion sehr teuer sei. Rutte schlug zu, als er Baudet bei seinem Flirt mit Russland angriff.

Timmermans nutzte diesen doppelten Kampf geschickt. „Wählen Sie PvdA, sonst ist es eine Wahl zwischen dem Rechten und dem harten Rechten“, sagte er. Damit vereinte er die Wähler von links in einem politischen Umfeld, in dem fast jeder Niederländer eine eigene Partei hat.

Wie so oft erwies sich Timmermans auch als großartiger Aktivist und öffentlicher Redner, aber auch Realist. In der Debatte mit Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) von der konservativen Europäischen Volkspartei beim ZDF und beim ORF am 16. Mai stellte sich heraus, dass Weber eine europäische Armee will und Timmermans dagegen ist. Timmermans: „Als ehemaliger Außenminister weiß ich, dass dies eine Fantasie ist.“ Timmermans will eine Mindeststeuer für Unternehmen in allen EU-Ländern von 18 Prozent und einen EU-Mindestlohn. Die niederländische Regierung ist entschieden gegen beides.

Timmermans war nicht in den Niederlanden, um den Sieg zu feiern, sondern in Spanien im Wahlkampf. Er hofft, die größte politische Kraft bei den Sozialdemokraten (S & D) zu werden und dann Präsident der Europäischen Kommission zu werden. Die S & D-Fraktion schwankt in Prognosen zwischen 130 und 140 Sitzen, hinter der Europäischen Volkspartei von Weber mit 160 bis 180 Sitzen. Darüber hinaus bestimmt das Ergebnis der Wahlen zum EU-Parlament nicht, wer der Präsident der Kommission sein wird. Die Regierungschefs haben das letzte Wort. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron (En Marche!) sind gegen Timmermanns. Macron hat den französischen Brexit-Unterhändler und ehemaligen Minister und Kommissar Michel Barnier als Kandidaten vorgeschlagen.

Mit 41 Prozent lag die Wahlbeteiligung in den Niederlanden um 4 Prozentpunkte höher als 2014, jedoch halb so hoch wie bei den nationalen Wahlen, als mehr als 80 Prozent abstimmten. Wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt, wird das EU-Parlament mit 705 Sitzen kleiner sein, die Niederlande erhielten dann drei weitere Sitze. Sie würden zu PvdA, VVD und CDA gehen.

In den Niederlanden wird am Sonntag nie gewählt, um den orthodoxen Protestanten Rechnung zu tragen. Um anderen Gläubigen, einschließlich Juden und Muslimen, Rechnung zu tragen, wird mittwochs und donnerstags abgestimmt. Die meisten EU-Länder stimmen am Sonntag ab.

Fußnote: Die Zahlen sind noch nicht die amtlichen Endergebnise, die gibt es erst nach dem Schließen aller Wahllokale in alle EU-Ländern.