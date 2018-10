Emnid-Sonntagsfrage: Union fällt auf Allzeittief

Wie bundespolitische demoskopisch 24 Prozentpunkte Union auf die Wahl in Hessen wirken, kann niemand kalkulieren. Ein Auftrieb sind die Ziffern 20 Grüne und 16 AfD sicher für die Anhänger dieser beiden Parteien. FDP 10 bedeutet, diese Partei profitiert vom Abstieg bei CDU und SPD. Wer den Sprung zur AfD scheut, parkt bei der FDP, wie es viele in Bayern bei den Freien Wählern taten. Ob das in Hessen ähnlich funktioniert, kann jeder heute abends sehen.