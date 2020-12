Der Biontech-Impfstoff BNT162b2 erhielt am 2. Dezember die Zulassung in Großbritannien. Biontech-Gründer Uğur Şahin hat n-tv.de gesagt, wovor genau diese Impfung schützt:

„Unser Impfstoff ist getestet worden und wir haben eine Wirksamkeit von 95 Prozent festgestellt. Die Impfung ist in der Lage, zu 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Krankheit zu verhindern. Wir wissen aus den vorliegenden Daten aber noch nicht, ob nur die Krankheit verhindert wird oder ob auch die Infektion verhindert wird. Dazu sammeln wir in den nächsten zwei bis sechs Monaten weitere Daten.“

Mit einer Stellungnahme der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) rechnet Şahin spätestens zum 30. Dezember.

Als erstes wurden eine 90-Jährige und als zweiter ein 81-Jähriger in Großbritannien mit BNT162b2 geimpft. Prime Minister Boris Johnson wirbt fürs Impfen.

Wer kann beurteilen, wie sehr und wie wenig riskant dieser Impfstoff ist? Wer hat das wie beurteilt? Oder greift die Classe Politique einfach zu, weil ihre Maßnahmen nicht wirken?

Ein Leser schreibt über die Zahlen des RKI vom 01.12.2020:

An/mit Covid-19 Verstorbene in den Altersgruppen bis 50 Jahre: 214

An/mit Covid-19 Verstorbene in den Altersgruppen ab 70 Jahre: 14.419

Nun stellt sich die Frage, was bringen Maßnahmen wie das Schließen von Restaurants oder von Schulen etc., wenn die meisten tödlichen Infektionen sich in Alten- und Pflegeheimen sowie in der ambulanten Pflege finden?