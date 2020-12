Eine neue Variante des Corona-Virus in Großbritannien

„Dies ist der schlimmste Moment in der Pandemie“ zitiert die britische Boulevardzeitung Daily Mail den Gesundheitsberater der britischen Regierung, Chris Whitty. Eine in Großbritannien im September neu entdeckte Variante des Corona-Virus, die schon als „Super-Covid“ bezeichnet wurde, ist möglicherweise der Grund für einen starken Anstieg der Infektionen in London und Südostengland. Die Virus-Variante ist offenbar um 70 Prozent ansteckender und betrifft offenbar rund 60 Prozent der neuen Corona-Fälle in London. Allein in der Grafschaft Kent, südöstlich von London wurden am Freitag 1709 neue Infektionen gemeldet. Es gebe allerdings keine Indizien dafür, dass die Infektionen mit der neuen Variante VUI – 202012/01 öfter zum Tode führt oder anders auf Impfstoffe oder andere Medikamente reagiere, sagte Whitty weiter.

Premierminister Boris Johnson hat mit der Einführung strengerer Maßnahmen für London und Teile Südostenglands reagiert. Für ein Drittel der englischen Bevölkerung (ohne Wales und Schottland) heißt das einen harten Lockdown mit der Schließung aller „non-essential shops“ und Reiserestriktionen. Auch am Weihnachtstag (in Großbritannien ist das nur der 25. Dezember) sollen alle in den betroffenen Regionen Lebenden unbedingt zuhause bleiben. „Wir opfern die Möglichkeit, unsere geliebten Menschen an dieser Weihnacht zu sehen, um sie im nächsten Jahr wieder sehen zu können“, sagte Johnson. Auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz sagte Johnson am Samstag, dass die neue Virus-Variante die Reproduktionszahl r um 0,4 erhöhen könnte.