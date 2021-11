Krankenhausdaten: Nur jeder zweite Corona-Patient wegen Atemwegserkrankung eingewiesen

Nach langer Debatte über die „7-Tages-Inzidenz“ als Richtwert für die Corona-Politik wurde sie schließlich ersetzt – und zwar durch die „Hospitalisierungsinzidenz“, also die Zahl der neuen „Corona-Fälle” in den Krankenhäusern innerhalb einer Woche. Dass aber auch die Daten aus den Krankenhäusern nicht ganz vertrauenswürdig sind, ist spätestens klar, seitdem groß angelegter Abrechnungsbetrug vom Bundesrechnungshof öffentlich gemacht wurde.

Dennoch vertrauen Politik und Medien jetzt auf die Daten aus den Krankenhäusern und insbesondere von den Intensivstationen. Auch diese Daten werden allerdings bis dato nicht nach Symptomatik oder Einweisungsgrund gefiltert – ein positiver Corona-Test bei einem Patienten reicht im Prinzip für eine Meldung aus, selbst wenn der Behandlungsgrund ein gebrochener Arm ist. Lange konnte man über den Einfluss dieses Effektes nur spekulieren – doch Daten aus dem Abrechnungssystem der Krankenhäuser liefern nun einen brisanten, detaillierteren Einblick.

Wertet man die Daten des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus aus, zeigt sich, dass von 227.952 Krankenhauspatienten, die zwischen Januar und Mai 2021 positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, nur gut 122.000 die Hauptdiagnose „Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane“ aufwiesen. Knapp die Hälfte der gemeldeten Corona-Patienten wurden nicht aufgrund einer Atemwegserkrankung eingewiesen. Auch auf den Intensivstationen zeigt sich ein ähnliches Bild: Auch hier ist nur knapp über die Hälfte der gemeldeten „Covid-Fälle” mit Covid-typischen Symptomen eingewiesen worden.

14.766 der Corona-Krankenhauspatienten wurden hingegen wegen einer Kreislauferkrankung behandelt, über 1.000 wegen eines Herzinfarkts. Bei 59 war die Hauptdiagnose HIV, bei 76 Verbrennungen.

Das Magazin Multipolar wertete die Daten nach Diagnosen über einen Zeitverlauf aus und zeigt, dass kontinuierlich über die letzten anderthalb Jahre ein wesentlicher Teil der gemeldeten „Corona-Patienten” nicht wegen Covid-typischer Symptome behandelt wurde – das Gleiche gilt bei Intensivpatienten.

Diese Daten werfen einen neues Licht auf die Daten von den Intensivstationen, die untermauert von brutalen Bildern immer die zentrale Begründung für den Lockdown waren und bis heute sind.

Die Covid-Fälle machten auf den Intensivstationen ohnehin nur einen geringen Teil der Patienten aus, in der Spitze etwa ein Viertel. Wenn diese Zahl nun aber auch noch – und darauf weisen die beschriebenen Daten hin – in Wahrheit deutlich niedriger liegt, bleibt von der angeblich coronabedingten Triage-Gefahr nichts übrig. Im Gegenteil: Die Zahl der belegten Intensivstationen blieb über das vergangene Jahr überraschend stabil; und so langsam kann man sich auch erklären, wie das zustande kommt.

Dass die verfügbaren Intensivbetten immer knapper werden, ist in erster Linie damit zu erklären, dass seit Beginn der Pandemie die Zahl der insgesamt betreibbaren Intensivbetten kontinuierlich zurückgeht – seit Juni 2020 um fast ein Drittel. Das hat verschiedene Ursachen: Einerseits wird Pflegepersonal durch die strikten Corona-Hygienemaßnahmen gebunden, andererseits wurden zahlreiche Krankenhäuser im letzten Jahr geschlossen. Pfleger und Ärzte wurden in Quarantäne geschickt oder schrieben sich auch aufgrund der sich verschlechternden Arbeitsbedingungen krank.

Zu großen Teilen findet dieser Rückgang der Kapazitäten aber gar nicht in der Realität statt, sondern auf dem Papier. Durch den Pflegeschlüssel müssen Krankenhäuser Betten, die zur Verfügung stehen, abmelden – manche Betten melden Krankenhäuser auch ab, um eine künstliche Knappheit zur erzeugen, die dann wiederum zu staatlichen Zahlungen führt.

Es zeigt sich bei den Daten aus den Krankenhäusern das gleiche, was bei den Statistiken zu den Corona-Infizierten und -Toten schon der Fall war: Das Interesse an verlässlichen Corona-Daten ist an verantwortlicher Stelle in Deutschland oftmals begrenzt. Das Ausmaß der fehlerhaften und ungenauen Daten ist offensichtlich deutlich größer als gedacht. Es geht hier schon längst nicht mehr um Ungenauigkeiten – diese Statistik ist im Endeffekt wertlos. Darauf eine so folgenschwere Politik aufzubauen, ist verantwortungslos.