NetzDG: Vorbild „Heimtückegesetz“?

Brüssel wachrütteln will Österreichs Verteidigungsminister Doskozil (SPÖ). 85.183 Migranten kamen seit Jahresbeginn nach Italien. Fast 20% mehr als im Vergleichszeitraum 2016. Österreich bereitet sich auf einen entsprechend zahlreicheren Versuch des illegalen Grenzübertritts am Brenner vor. In der Ferienzeit werden die direkten Auswirkungen auch an vielen Urlaubern nicht vorbeigehen. Sebastian Kurz wird das in seinem Wahlkampf eher nützen, Angela Merkel nicht.