Messerattacke in ICE war offenbar doch islamistisch motiviert

Propagandavideos der Terrororganisation Islamischer Staat (ISIS) seien bei Abdelrahman A. gefunden worden, der drei Männer in einem ICE-Zug schwer verletzt hatte. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Dienstagmittag mit, wie Express.at berichtet. Außerdem deuten demnach Inhalte auf dem Facebook-Account des 27-jährigen Syrers in diese Richtung.

Wieso dies erst zehn Tage nach dem Anschlag bekannt gegeben wurde, bleibt laut Exxpress.at offen. Der Täter befindet sich trotz neuester Erkenntnisse weiterhin in einer geschlossenen Psychiatrie.