Das Schlimmste ist, dass man sich in Deutschland mit dem rapiden Verlust öffentlicher Sicherheit abzufinden beginnt. Zu oft und zu häufig geschehen die Verbrechen, zu zurückhaltend ist man in der Bestrafung der Täter. Heute Morgen kam es wieder zu einer Messerattacke, diesmal im ICE zwischen Regensburg und Nürnberg. Drei Männer im Alter von 26, von 39 und von 60 Jahren wurden schwer verletzt und nach der Versorgung durch das DRK in Kliniken transportiert. Die 200 bis 300 Fahrgäste wurden evakuiert und zunächst in die Nähe des Bahnhofs Seubersdorf im Landkreis Neumarkt gebracht und dort von Einsatzkräften, wozu auch Kriseninterventionsteams gehören, versorgt.

Die Polizei machte keine Angaben zum Täter. Wie immer in diesen Fällen, hält man sich mit diesen Informationen auffallend zurück. Man bekommt das Gefühl, als benötigte man Zeit, um die Presse-Version abzustimmen. Nach aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich jedoch um einen 27 Jahre alten Mann syrischer Herkunft.

Die Deutsche Bahn informierte, dass der Polizeieinsatz in Seubersdorf noch andauert „und die Strecke in diesem Bereich gesperrt“ ist. „Zwischen Nürnberg Hbf und Regensburg Hbf ist daher weiterhin kein Zugverkehr möglich.“

Erst im Juni wurden durch den Messer-Anschlag eines Somaliers in Würzburg drei Frauen getötet und fünf weitere verletzt. Psychiatrische Gutachten stuften den Somalier als schuldunfähig ein.

Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer nicht willens ist, gegen die Massenmigration nach Deutschland vorzugehen, klingen dessen Worte des Mitgefühls mit den Opfern hohl.

Die öffentliche Sicherheit hat sich in Deutschland drastisch verschlechtert. Die Verschlechterung ist Resultat der Migrationspolitik der Merkel-Regierung. Messer-Anschläge nehmen an Häufigkeit zu. Massenvergewaltigungen auch.

Die Ampel-Koalition wird die Politik der Merkel-Regierung bezüglich der geduldeten Migration nach Deutschland fortsetzen und neue Anreize setzen, um den Migrationsdruck zu erhöhen. Deutschland wird unter Rot-Grün-Gelb noch unsicherer werden.