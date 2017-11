Jamaika: Reaktionen der Enttäuschten

Der Auswahl an Kurzkommentaren kann jeder selbst entnehmen, in welchem Geiste die Schwampel Jamaika für die FDP verlaufen wäre. Nachkarten, madig machen, negative Attribute ankleben: Das sind keine Reaktionen auf die Erklärung des Scheiterns der Sondierungen durch Lindner. Das sind vielmehr Meinungen, die Bütikofer, Özdemir und Künast selbsverständlich vor und während der Sondierungen schon hatten und auch in einer Jamaika-Koalition weiter gepflegt hätten. Dass Augstein Merkel mit einem Insekt vergleicht, wird selbstverständlich zu keinem Shitstorm führen. Für die „gute“ Sache ist alles erlaubt. Zeit für die Zeitenwende.

Höre ich gerade in der Landesvertretung Ba-Wü zur #Jamaika-Absage der FDP: "Eine Partei, die auf Leihstimmen angewiesen ist, hätte das besser nicht machen sollen." — Reinhard Bütikofer (@bueti) November 19, 2017

Wir werfen niemandem vor, dass er für seine Prinzipien einsteht. Wir tun es aber auch für unsere Haltung. Wir sind für Trendwenden gewählt worden. Sie waren nicht erreichbar. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. CL #jamaika #sondierung — Christian Lindner (@c_lindner) November 19, 2017

Das wären vertrauensvolle vier Jahre geworden. So langsam begreife ich den Schritt der #FDP ##Jamaika https://t.co/5dMfscbWhW — Thorsten Jungholt (@AutorToto) November 19, 2017

Merkel erinnert inzwischen an die Insekten, die sogar noch den Atomkrieg überleben. Sie bleibt einfach immer übrig. — Jakob Augstein (@Augstein) November 20, 2017

@fdp, – das war von langer Hand vorbereitet. Dass ihr uns hier einen Tag in Geiselhaft genommen habt, nehme ich persönlich übel. #Jamaika — RobertHabeck (@RobertHabeck) November 19, 2017

Die FDP ist unter anderem von der Abschaffung der #VDS und des #NetzwerkDG uvm davongelaufen….. #Jamaika — Konstantin v. Notz (@KonstantinNotz) November 20, 2017

Einst machte sich Lindner als Generalsekretär vom Acker, jetzt stiehlt er sich aus der Staatspolitischen Verantwortung, nun will er den Deutschen Mini-Kurz geben.Die AFD freut sich schon und lobt indirekt Lindner. Toll! — Ulrich Deppendorf (@DeppendorfU) November 20, 2017

Vielleicht hatte Lindner auch Angst vor der eigenen FDP Courage: sein Personal-Tableau war ja ziemlich dünn. Der pathetische Abgang wird Ihm und der FDP nicht gut bekommen bei Neuwahlen.Nun ist die SPD gefordert! — Ulrich Deppendorf (@DeppendorfU) November 20, 2017

Die SPD hat nach der Wahl und der herben Wahlniederlage nicht taktiert und sie tut es auch jetzt nicht, wenn Sondierungsmarathon von CDU/CSU, Grünen und FDP scheitert. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) November 20, 2017

Herbert Grönemeyer – „Chaos“

Mein Musiktipp für Euch da draußen im digitalen Orbit 😉 https://t.co/vUPoibuCT2 — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) November 20, 2017

Wir mussten heute feststellen, dass die einzig mögliche Konstellation, die demokratisch nach der Wahl möglich war, von einer Partei, die mit uns verhandelt hat, nicht gewollt wurde. Kultur des Kompromisses ist für eine funktionierende Demokratie elementar. #mut #Jamaika # — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) November 20, 2017

Seehofer: Zusammenstehen von CDU + CSU bleibt weiterhin wichtig! #Sondierung — CSU (@CSU) November 20, 2017

Grüne und CSU sind sich erschreckend ähnlich: Unklare Führung, Angst vor der Basis, wenige Prozente für großen Auftrag halten, mit viel Getöse das Zaudern überspielen. #neuwahlenwellcome — hajo schumacher (@hajoschumacher) November 19, 2017

Höre gerade heute ist #Maennertag Keine Zeit für sowas, muss den Tisch decken! — Thomas Gottschalk (@herbstblond) November 19, 2017

#FDP ist für Trendwenden gewählt worden, aber würde durch Ergebnisse der #Sondierungen dazu gezwungen werden, anderes zu vertreten FDP bricht Sondierungen ab. Hut ab. Das zeigt Charakter! #Jamaika — Moritz Harrer (@ModelaSarre) November 19, 2017

„Merkel hat nach dem Scheitern der Sondierungen die Grünen gelobt, die aus einem „Geist des Patriotismus“ heraus zu Kompromissen bereit gewesen seien.“ Das musste ich zweimal lesen. #Jamaika https://t.co/JDzFnbvJlN — Emma Richter (@emrich_5933) November 20, 2017

Krass. Die Partei, die mit den wenigsten Überzeugungen in die Gespräche gegangen ist und dennoch am wenigsten Zugeständnisse gemacht hat, bricht nach 4 Wochen die Verhandlungen ab. Das ist der neue #Lindner-Populismus der #FDP. #Jamaika — Jan Philipp Albrecht (@JanAlbrecht) November 19, 2017

Die Verachtung und Häme in den Tweets von @RenateKuenast , @bueti u. a. zeigen einmal mehr, dass die Vertrauensbasis für eine stabile Regierung nicht gegeben ist. Schade – das schaffen künftige Generationen hoffentlich besser #Jamaika — Jens Brandenburg (@JBrandenburgFDP) November 20, 2017

Und ich frage mich von welchen liberalen Prinzipien die #FDP redet. Ihre? Wo ? — Renate Künast (@RenateKuenast) November 19, 2017

FDP hatte schon Presseerklärung über Abbruch der Gespräche abgegeben, bevor Lindner sich aus der Spitzenrunde verabschiedete. #Jamaika — Reinhard Bütikofer (@bueti) November 19, 2017

Alles läuft auf eine rot-grüne Minderheitsregierung unter Duldung der CDU hinaus. #Jamaika — Markus Feldenkirchen (@MFeldenkirchen) November 19, 2017

Herr Feldenkirchen, wetten Sie darauf?