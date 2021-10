Thüringer Firma hängt Fotos und Namen aller ungeimpften Mitarbeiter aus

Es ist ein unglaublicher Aushang bei der Firma „Groß Druckguss“ in Heilbad Heiligenstadt: Sie zeigt alle ungeimpften Mitarbeiter des Unternehmens mit Foto und Namen – in rotem Balken überschrieben mit „bisher kein vollständiger Impfschutz:“ – gut einsehbar. Ausschließlich für jene ungeimpften Mitarbeiter gelten dann nämlich noch einige Corona-Regeln wie die Maskenpflicht.

Ungeimpfte Mitarbeiter öffentlich an den Pranger gestellt vom Arbeitgeber? Das weckt Erinnerungen an dunkle Kapitel der Geschichte. Etwa an die Zwangskollektivierung der Bauern in der DDR im sogenannten „sozialistischen Frühling“ 1960. Landwirte, die nicht in die LPG eintreten wollten, wurden in ähnlichen Aushängen an den Pranger gestellt.

Um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht weiter zu verletzen, zeigt TE Aufnahmen des Aushangs nicht, sie liegen der Redaktion vor.

Auf TE-Anfrage bestätigte das Unternehmen die Echtheit des Aushangs; man fühlt sich allerdings falsch verstanden. Die ungeimpften Mitarbeiter sollen explizit für einen solchen Aushang gewesen sein; hätte sich auch nur einer dagegen ausgesprochen, hätte man die Aktion abgeblasen, so die Auskunft. Die Aktion sei „gut gemeint gewesen, aber nach hinten losgegangen“.